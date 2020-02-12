الرقابة على الصادرات: احتلال الهواتف والقمح والذرة والأدوية والسيارات المراتب ال5 الأولى من السلع الواردة لمصر

كشف تقرير الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن أهم السلع التى استيرادها خلال عام 2019 الماضي بقيمة تصل إلى 12.119 مليار دولار، وهى سلع القمح، والهواتف المحمولة، وسيارات الركوب "الملاكى"، والذرة، والأدوية.





وأشار التقرير إلى أنه تم استيراد القمح للسوق المصرى بقيمة 2.995 مليار دولار وهو ما يصل نسبتة نحو 4.29% من إجمالي قيمة واردات مصر خلال عام 2019.





وأضاف التقرير أن أهم ثانى سلعة تم استيرادها عام 2019 هى سيارات الركوب الملاكى بقيمة تصل إلى2.532 مليار دولار وهو ما يوازى نسبة 3.63% من إجمالي قيمة واردات مصر.





ونوة التقرير الهئية أن مصر استوردت هواتف محمولة العام الماضي بقيمة 2.469 مليار دولار أى ما يسجل بنسبة 3.54% من إجمالي واردات مصر عام 2019.

وأشار التقرير ان حجم واردات مصر من الأدوية سجل 2.202 مليار دولار عام 2019 اى ما تصل نسبتة بنحو 3.54% من إجمالى الواردات.





وأوضح التقرير أنه تحتل المرتبة الخامسة من أهم السلع الواردة لمصر عام 2019 الذرة، حيث سجلت قيمة وارداتنا نحو 1.921 مليار دولار أى ما يعادل نسبة 2.75 ٪ من إجمالى الواردات المصرية العام الماضي.