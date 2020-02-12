ابني يا ناس قتلوه.. سائق المنصورة شعر بنهايته فاتصل بأبيه وزوجته.. ماذا قال لهما؟

والد شهيد لقمة العيش بالمنصورة محمد السعيد الذي قتل على يد لصوص لسرقة التاكسي الخاص به، سرد تفاصيل الواقعة قائلا: "ابني اشترى التاكسى قسط وعليه أقساط ٣٠٠ ألف جنيه، يقتلوه ليه ويحرمونا منه؟ ده ولاده لسه أطفال، حرام ده عمره ما أذى حد والله كده، أنا عايز حقه، القصاص لابنى وإعدام المجرمين".





وأضاف أن نجله كان محبوبا بين الناس، مشيرا إلى أنه اتصل به يوم الجريمة وقال له أن يعود مبكرا لبرودة الجو، فرد عليه نجله: " متقلقش هوصل ناس معايا المحلة وهاجى على طول".





واستكمل الأب وآلام الحزن تكاد تفتك به: "مرجعش ضنايا ونور عينى، قتلوه وخدوه على خوانة عشان يسرقوا التاكسى اللى تمنه متسدش".