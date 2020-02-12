لتطوير منظومة النظافة.. محافظة الدقهلية تتسلم سيارة مكنسية جديدة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحافظة تسلمت اليوم الأربعاء سيارة جديدة من السيارات المكنسية فى إطار منظومة تطوير وتحسين منظومة النظافة بارجاء المراكز والمدن والأحياء والقرى وبذلك يصل عدد السيارات التى تسلمتها المحافظة حتى الآن إلى 3 سيارات.





وأكد المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمنظومة النظافة على مستوى محافظات مصر لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين.



وأضاف المحافظ أنه سبق وأن تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي لشراء عدد 21 سيارة مكنسية سويدي الماني بقيمة 35 مليون جنيه وذلك لتوفير سيارة لكل مركز ومدينة وحى والبالغ عددها 21 وبذلك يتم تغطية جميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة بهذه السيارات للارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة.



وأوضح أن باقي الدفعات سيتم توريدها خلال الفترة القليلة المقبلة تزامنا مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي حيث يتم خلال الاحتفالات تدشين منظومة النظافة الجديدة.





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