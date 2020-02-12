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توك شو

شخشيخة في ايد «سيارا».. طائرات تتأرجح وتتمايل ولا تستطيع الهبوط.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:10 م
طائرات تتأرجح وتتمايل
طائرات تتأرجح وتتمايل ولا تستطيع الهبوط
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فرح علاء الخولي

عرضت قناة "العربية" تقريرا عن مجموعة من الطائرات فشلت في الهبوط تتأرجح في الهواء نتيجة فقدان السيطرة على التحكم في القيادة.


تخيل أنك في طائرة تتأرجح وتتمايل في الهواء، وليس فقط من خلال مثل تلك المشاهد في الأفلام الأكشن، ولكن أن تتعرض بالفعل لهذا الموقف، وهذا الذي حدث لكثير من الأشخاص في العالم وقد تعرضوا للتأرجح داخل الطائرات أثناء رحلاتهم، بسبب العاصفة الأوروبية "سيارا".


وتكرر هذا الحدث مع عدة طائرات، بسبب الفشل في الهبوط، وذلك بسبب عاصفة "سيارا" التي ضربت أوروبا والتي وصلت سرعة رياحها إلى نحو 100 كيلو متر في الساعة، والتي ضربت دولا عدة في أوروبا.


وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية، وشلت حركة النقل في جميع أنحاء أوروبا.
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