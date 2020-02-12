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باحثة تكشف السبب الحقيقي وراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:03 م
دول الاتحاد الاوروبي
دول الاتحاد الاوروبي
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نورهان رأفت

قالت الدكتورة سارة كيرة الباحثة المتخصصة في الشئون الأوروبية، إن المفاوضات التجارية بدأت بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال جلسات البرلمان الأوروبي في "ستراسبورغ".


وأضافت سارة كيرة خلال حواررها لـ فضائية "اكستر نيوز"، إن بريطانيا تساهم بمليارات الجنيهات الاسترليني في الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع عند خروجها في ديسمبر للعام الجاري، أن توزع تلك الإسهامات علي باقي الأعضاء.


وأشارت سارة كيرة، إلى أن دول الشمال الأوروبي تميل لميزانية أقل توفيرا، مضيفة  أن هناك تصريحات شديدة بين دول الشمال والجنوب بخصوص الميزانية، حيث تحرص الدول الغنية أن لا تدفع في الميزانية أكثر من غيرها.


وتابعت سارة كيرة: أن تمويل الاتحاد الأوروبي ومستقبله خلال السبع سنوات المقبلة لخروج بريطانيا يقابله تجمع كبير لتعويض إسهامات المملكة المتحدة.


وأكملت ساره كبيره، أن سبب خروج  بريطانيا للاتحاد الأوروبي، راجع إلى نظرية تخلف الدول الغنية عن الدفع المالي الأكبر عن غيرها من الدول.

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