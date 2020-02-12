AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

السلطنة تسارع الزمن لوقف نزيف المناخ.. الطيران العُمانى يحقق إنجازا بيئيا غير مسبوق.. خفض وقود الطائرات بنسبة 7.8 مليون كجم واعتماد تقنيات صديقة للبيئة وراء ريادتها

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:00 م
الطيران العٌمانى
الطيران العٌمانى
Advertisements
تقرير: مــيــــــــس رضــــــا
  • السلطنة تقلص استهلاك وقود الطائرات بنسبة 7.8 مليون كجم
  • 24.6 مليون كجم خفض فى نسبة الانبعاثات
  • الطيران العمانى يراعى أعلى معايير تعزيز كفاءة استهلاك الوقود
  • الطيران العمانى:
  • نسعى لأن نكون روادا في الأداء البيئي في صناعتنا وفي منطقتنا

 

تسعى سلطنة عمان جاهدة للحفاظ على الأداء البيئى والمناخ وسط تغييرات جذرية قاسية آخذة في التصاعد، يشهدها العالم نتيجة تغير المناخ، حيث تظهر الأبحاث العلمية أن الانبعاثات لا تزال في تزايد مستمر، فضلًا عن وصول مستويات الغازات الدفينة المحتبسة في الجو إلى مستوى قياسي جديد وفق نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2019.

 

لذا استطاعت السلطنة أن تحقق نجاحا فى قطاع الطيران على وجه الخصوص لصلته المباشرة بالمناخ والبيئة، بتقليص استهلاك ما يبلغ حجمه من 7.8 مليون كجم من وقود الطائرات والذي يوازي خفضا في الانبعاثات تُقدر بحجم 24.6 مليون كجم.

 

واعتمد الطيران العُمانى إستراتيجية فعالة ناجزة نتيجة لتطبيقه إجراءات تشغيل تتسم بفاعلية أكبر تساهم في خفض استهلاك وقود الطائرات، بالاضافة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات المتوفرة وأكثرها تأثيرا من الناحية البيئية.

 

وتعمل إدارة العمليات الجوية والفرق المعنية بخفض استهلاك الوقود على تحديد جميع الفرص السانحة للتقليل من استهلاك الوقود، وبالتالي الحد من تأثيره الضار على البيئة، حيث يقيم الفريق جميع عناصر عمليات الحركة الجوية لضمان أن يعمل أسطول الشركة بمستواه الأمثل في جميع الأوقات.

 

تتكون لجنة كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الوقود بالطيران العماني من فرق من العمليات الأرضية، والهندسة، وعمليات الطيران بالإضافة إلى تقنية المعلومات، وعلاقات الضيوف والمالية، كما يعمل الطيران العماني على العديد من المبادرات الأخرى لتحقيق خفض استهلاك وقود الطائرات والتي تتضمن تبني أفضل الممارسات العالمية ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ، ذلك بهدف تقليل مخاطر سوء تنظيم وإدارة الرحلات الجوية بما في ذلك مخاطر التلوث.

 

فى غضون ذلك، صرح عبد العزيز بن سعود الرئيسي، الرئيس التنفيذي للطيران العماني، بقوله إن جزءًا كبيرًا من مسئوليتنا تجاه الوطن يرتبط ارتباطًا وثيقًا في الإيفاء بالتزاماتنا نحو الحفاظ على البيئة والحد من انبعاثات الغازات الضارة، حيث يقع على عاتقنا كشركة طيران مسئولية وضع أعلى معايير تعزيز كفاءة استهلاك الوقود، ونوّه بالقول إن الطيران العماني يملك أسطولًا يعد من ضمن الأحدث في الأجواء وأعلاها كفاءة في استهلاك الوقود.

 

وأضاف: "إن تقليل نسبة استهلاك الوقود يمثل إحدى الأولويات الرئيسية في الشركة من أجل الحفاظ على جميع عناصر البيئة، وأيضا خفض فاتورة استهلاك الوقود، إننا فخورون بعمل الفريق وما حققه من نتائج فعّالة، في حين سنواصل العمل بأقصى جهودنا لتحقيق الأهداف الموضوعة والحفاظ على مكانة الطيران العماني ضمن قائمة شركات الطيران الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود، حيث نسعى جاهدين لأن نكون روادا في الأداء البيئي في صناعتنا وفي منطقتنا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في دبي .. مليار راكب يستخدمون 5201 تاكسي منذ 1995.. وجيل جديد من المركبات لخفض معدل الانبعاثات الكربونية

طائرة مصر للطيران الثامنة إيرباص A220 تنضم لأسطول الشركة الشهر الجاري

طائرة مصر للطيران طراز A220 تنضم إلى أسطول الشركة الاثنين المقبل

طائرة صديقة للبيئة.. الإمارات تستقبل جرينلاينر.. وبن زايد: نسعى لترسيخ منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة.. والمزروعي: نهدف لخفض مستوى الانبعاثات الكربونية

ترشيحاتنا

لأول مرة.. خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية

غرس شجرة.. نتنياهو في الأردن: هذه المنطقة ستكون جزءا من إسرائيل.. فيديو

بسبب صور زفافهما.. عروس وزوجها يواجهان السجن 20 عامًا

ياسر ريان: نستعد بقوة لمواجهة الزمالك.. وقمة الخميس بطولة خاصة

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

شاهد.. فيروس كورونا يفتك بـ أميرة الماس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

شاهد.. فيل جائع يحاول اقتحام سيارة سفاري بحثًا عن الطعام

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل