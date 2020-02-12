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حوادث

وصلها للمستشفى وهرب.. مصرع سيدة فى ظروف غامضة بالدقهلية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:14 م
مصرع سيدة فى ظروف
مصرع سيدة فى ظروف غامضه بالدقهلية
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همت الحسينى
استقبلت مستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية جثة سيدة مصابة بعدة طعنات وكدمات متفرقة بصحبة شخص ادعى أنها شقيقته إلا أنه هرب فور معرفته بوفاتها فيما يكثف ضباط المباحث من جهودهم لسرعة كشف ملابسات الواقعة .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة للعميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس بوصول سيدة جثة هامدة بصحبة شخص ادعى انها شقيقته وأنه فور علمه بأنها توفيت فر هاربا.

و بانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد يوسف صبرى رئيس مباحث بلقاس الى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعى شيماء م ا ٢٤ عاما ومقيمة بعزبة صبحى ببلقاس وحضرت للمستشفى بصحبة شخص داخل ميكروباص وادعى أنها شقيقته وأنها أصيبت فى حادث إلا أنهم عندما أخبروه بأنها متوفاة تركها وفر هاربا.

و بالفحص تبين أن الجثة بها إصابات متفرقة فى الرأس والرقبة والبطن والظهر ما بين كدمات وجروح وطعنات.

وبسؤال والدتها اتهمت طليقها ويدعى انس محمد عصر ٢٩ عاما ومقيم مساكن المعلمين ببلقاس وجار تكثيف الجهود لمعرفة ملابسات الحادث وتفريغ كاميرات المستشفى لتحديد هوية الشخص الذى حضر معها وادعى أنها شقيقته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.
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