سقوط عاطل بحوزته 150 طربة حشيش و995 قرصا مخدرا بالإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، من ضبط عاطل بحوزته 155 طربة حشيش وزنت 15 كيلو جرام، و995 قرصا مخدرا بقصد الاتجار، قبل ترويجها على عملائه بمنطقة العامرية غربي المدينة.





وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بترويج "عاطل"، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، مخدر الحشيش والأقراص المخدرة بكميات كبيره، متخذًا من دائرة القسم، مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.





تم ضبط المتهم خلال استقلاله سيارة في كمين أعد له بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 150 طربة من مخدر الحشيش، وزنت 15 كيلو جرام، و995 قرص مخدر، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.





وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، واستخدامه للسيارة في عملية النقل والترويج، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي.



