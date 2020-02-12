آليات القيادة الذكية للجامعات الذكية فى الملتقى الدولى السادس للتعليم العالى.. وزيرا التعليم العالى والاتصالات يشاركان فى الجلسة الافتتاحية وqs تكرم مصر بمناسبة انضمام 22 جامعة للتصنيف العالمى

مناقشة المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع

تخصص جلسة لتكريم وزير التعليم العالي و22 جامعة مصرية حكومية وخاصة لظهورها في تصنيف 2020

تحقيق تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيف العالمي والعربي

يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، مؤتمر التعليم الدولي السادس، في الفترة 18 إلـى 20 فبراير المقبل، وذلك بحضور الدكتور عمرو سلامة، أمين عام الجامعات العربية، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وممثل عن هيئة التصنيف الدولية QS، والذى سيقدم لوزير التعليم العالى درعا بمناسبة تواجد 22 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف الجامعات العالمى.

ويناقش المؤتمر آليات التسويق للبرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".

وتسعى الجامعات الجديدة وفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة وكذلك الجامعات الخاصة والأهلية، إلى مناقشة آليات جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.

ويعد المؤتمر بروفة للمنتدى الدولى العالمى الثانى الذى تنظمه وزارة التعليم العالى فى أبريل المقبل بمشاركة مئات الشخصيات العالمية، وقال الدكتور على شمس الدين، رئيس المؤتمر، إن الملتقى يعقد بعنوان "القيادة الذكية للجامعات الذكية"، ويناقش مفهوم الجامعات الذكية ومتطلبات ومعايير التحول التكنولوجي للجامعات وتأثير تطبيقات التتكنولوجية على الحياة الطلابية وجودة التعليم والتصنيفات الدولية للجامعات المصرية.

كما يناقش الملتقى المتطلبات القيادية للتحول نحو جامعات الجيل الرابع والمعارف الضرورية والمهارات المطلوبة للشرائح المختلفة المسئولة عن إدارة الجامعات والمؤسسات التعليمية.

ويشارك في مناقشات الملتقى العلمي خبراء من مسئولى القيادة في التعليم العالي البريطاني والشبكة العربية الأوروبية وخبراء من وزارة التكنولوجيا والمعلومات في قيادة التعليم العالي وهيئة التنمية صناعة التكنولوجيا المعلومات، وعدد من الشركات العالمية المصنعة للتكنولوجيا والمهتمة بتقديم الخدمات للجامعات.

كما أعلنت هيئة التصنيف العالمي للجامعات، "كيو إس – QS"، عن مشاركتها في معرض التعليم الدولي "إيديوجت "2020 بالقاهرة خلال الفترة من 18 – 20 فبراير، على أن تخصص جلسة لتكريم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، و22 جامعة مصرية حكومية وخاصة لظهورها في تصنيف 2020، كذلك ظهور وتواجد عدد كبير من الجامعات المصرية لأول مرة التصنيف الدولي، وذلك بحضور المدير الإقليمي للشرق الأوسط وجنوب آسيا، الذي صرح بأن التصنيف الدولى البريطاني" كيو إس – QS"، سيهدي درعا خاصة لوزير التعليم العالي المصري، عرفانا بما تحقق من تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيف العالمي وكذلك التصنيف العربي، في ظل التحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة العربية.

وقال إن تحقيق 22 جامعة مصرية مكانة متقدمة بين 130 جامعة عربية ظهرت في التصنيف الدولي من حوالي 1200 جامعة بالمنطقة العربية، مؤكدا أن المعرض يمثل فرصة للتعاون والتكريم لوزير التعليم العالي المصري والجامعات الـ22 على الإنجاز الذي تحقق بالتصنيف الدولي.

تشارك في المؤتمر هذا العام 52 جامعة مصرية وعربية ودولية، كما يشهد المؤتمر لأول مرة مشاركة الجامعات المصرية بقوة، وكذلك المشاركة في المعرض الخاص بالتعليم لتسويق البرامج الجديدة والمتميزة والدولية المشتركة مع جامعات عالمية، من جامعات مصرية مثل: "القاهرة - عين شمس - حلوان - بنها - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري".





كذلك تشارك في معرض التعليم الدولي الذى يقام على هامش المؤتمر لأول مرة، وزارة التعليم العالي من خلال جناح كبير في المعرض، ببرامج الجامعات الجديدة، والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة بها في شهر سبتمبر المقبل خلال العام الحالي، مثل جامعة الجلالة والعلمين والملك سلمان.