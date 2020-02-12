وزير البترول يبحث مع شركة بكتل الأمريكية التعاون المشترك



حيث تم خلال اللقاء بحث أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم إنجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس. حيث أبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع .



ومن جانبه أكد رئيس بكتل أن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية مشيدًا بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول والعمل الجاد على إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة و المقاييس العالمية.



كما أشاد بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح وأهداف القطاع.





استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية براندون بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور المهندس أحمد سمير العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.