AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير البترول يبحث مع شركة بكتل الأمريكية التعاون المشترك

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:02 م
صدى البلد
Advertisements
مايكل عياد
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  براندون بكتل رئيس شركة بكتل الأمريكية بحضور المهندس أحمد سمير العضو المنتدب لشركة البحر الأحمر الوطنية للتكرير والبتروكيماويات.

حيث تم خلال اللقاء بحث أنشطة بكتل بالتعاون مع قطاع البترول في المشروعات البترولية التي تم إنجازها والمشروعات الجديدة الجاري الإعداد لتنفيذها وفي مقدمتها مشروع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات الذي سيقام بمدينة السويس. حيث أبدت بكتل رغبتها في التقدم للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع كمقاول لتنفيذ الأعمال والتصميمات الهندسية وتوريد المعدات وتوفير التمويل المالي للمشروع .

ومن جانبه أكد رئيس بكتل أن مناخ الاستثمار في قطاع البترول مواتي للغاية مشيدًا بمعدلات الإنجاز الحالية والتزام قطاع البترول والعمل الجاد على إعطاء دفعات قوية لتنفيذ المشروعات البترولية طبقًا للبرامج الزمنية المحددة و المقاييس العالمية.

كما أشاد بخطوات الدفع بالقيادات الشابة المؤهلة ذات الكفاءة لتولي رئاسة شركات قطاع البترول بما يحقق مصالح وأهداف القطاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق الملا: تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية

وزير البترول: 6% تراجعا في مبيعات البوتاجاز خلال النصف الأول من العام المالي 2019 /2020.. تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك

أنابيب البترول: نسعى لنقل وتخزين 53 مليون طن منتجات حتى يونيو 2020

بتكلفة استثمارية 7ر6 مليار دولار.. وزير البترول يشهد توقيع اتفاق تعاون مع بكتل الأمريكية

رئيس ريندان بكتل الأمريكية لـ السيسي: نتطلع لزيادة مشروعاتنا فى مصر

خلال حضوره لمؤتمر إيجبس 2020.. الرئيس يناقش مع أكبر 3 شركات بترول عالمية التعاون المشترك.. ويبحث مشروع بوابة مصر لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف

ترشيحاتنا

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

جلسة بين فايلر وكهربا في مران الأهلي

شاهد.. أمن القاهرة يضبط تجار مخدرات فى عدة مناطق بالعاصمة

فى ذكرى ميلاد عمر الحريرى.. عدد زيجاته والأخيرة يكبرها بـ 35 عاما

فيديو مسرب يفضح أردوغان ويقلب موازين اللعبة في ليبيا..تفاصيل

تفاصيل أزمة باهر المحمدي الجديدة مع إدارة الإسماعيلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. حمام بالكبد والقوانص وفاصوليا خضراء وأرز بالبابريكا.. والحلو: تورتة الكريم شانتى

شاهد.. فيل جائع يحاول اقتحام سيارة سفاري بحثًا عن الطعام

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل