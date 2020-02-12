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محافظات

حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:20 م
إزالة 62 حالة تعدى
إزالة 62 حالة تعدى ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة
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جمالات الدمنهوري

تواصل الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وأملاك الدولة محافظة البحيرة بالتنسبق مع الشرطة حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة فى إطار تنفيذ الموجة ال١٥ لاسترداد حق الشعب.


أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.


وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.


وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 15 من أجل إسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر - أبو حمص - الدلنجات - المحمودية" عن إزالة  62 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 10583 م٢.

وتضمنت إزالة ١٥ حالة تعدي على حرم النيل بالمحمودية على مساحة  ١١٨٨م عبارة عن أقفاص سمكية ولاية حماية النيل، 14 حالة تعدي وبناء مخالف علي حرم الآثار بقرية جعيف بايتاي البارود بمساحة 925 متر بالاضافة .إلى  ٩ حالات تعدى بمساحه ٧٢٠٠ م٢ بنطاق جمعيه .بدر الزراعية بمركز بدر و تنفيذ قرار إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بمساحة ٣٤٤م بزاوية غزال بدمنهور

-كما تمكنت الحملات من إزالة ١٠ حالات تعدى على أملاك الدولة وأملاك الطرق بشبراخيت بمساحة ٢٦٠ م٢ عبارة عن مبنى بالطوب الابيض - كشك صاج - ٢ عامود خرسانى - أسوار بالطوب الابيض - لافتات .إعلانية،و١٠ حالات تعدى على أملاك الدولة وأملاك النيل بمساحة ٢٠١ م٢ عبارة عن مبانى بالطوب الابيض وعشش وحوش بالنيل بناحية محلتصا بشبراخيت

.وتم  إزالة حالتين تعدي بناحية ام حكيم و عزبة ابراهيم اغا بشبراخيت بمساحة 90 م عبارة عن مبنى وسور بالطوب الابيض وازالة سور بطول ٣٧٥ م بزمام جمعية بغداد الزراعية بمركز بدر

حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
حق الشعب.. إزالة 62 حالة تعد ضمن الموجة الـ 15 بالبحيرة.. صور
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