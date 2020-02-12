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حوادث

تتبع المتهمين بمحافظتين .. سقوط سارقى 8 بطاريات من الاتصالات بطنطا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
كشف  أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة 8 بطاريات من إحدى شركات الاتصالات بدائرة مركز شرطة طنطا بأسلوب المغافلة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص (فرد أمن بإحدى شركات الاتصالات - مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) باكتشافه سرقة (8) بطاريات من داخل موقع الشركة محل عمله الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا بأسلوب المغافلة، وأضاف بأن إحدى البطاريات مزودة بجهاز تتبع GBS)) بنطاقه مدينة قويسنا.

 تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالمنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص ("حاصل على دبلوم - عامل – سائق" - مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا)

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ربع نقل ملك وقيادة الأخير "السائق " ، وعُثر بداخلها على المسروقات ، و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع (شخصين - مقيمان بالغربية) باستخدام السيارة المضبوطة.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جار تحديد وضبط المتهمين الهاربين.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقة والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها ، وتكثيفًا لجهود كشف ملابسات .
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