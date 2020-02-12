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مرأة

مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:01 م
5 أطعمة طبيعية غير
5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
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رضوى حسام
الإرهاق في العمل وبذل كثير من الجهد، مع كثرة التفكير والمشاكل، كل هذا يؤثر بشكل سلبي على كل ما يتعلق بأمور الحياة، إلا أن هناك أطعمة تساعد في تحسين الحالة المزاجية حسب ما أشار لها موقع "  health line "


- سمك السلمون:-
 واحد من أغنى مصادر البروتين، ويحتوي على كميات جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد في إنتاج السيروتونين في مجرى الدم وتحسين الحالة المزاجية.

- الحليب:-
 ينصح بتناول كوب من الحليب الدافئ يوميًا قبل النوم، حيث يحتوي الحليب ومشتقاته على ألفا لاكتالبومين الذي به نسبة عالية من التربتوفان، الذي يعمل على تحسين المزاج ويجعلنا نشعر بالنعاس وننعم بنوم هادئ.

- الفواكه:-
يحتوي الموز والخوخ والمانجو والأناناس والكيوي والجريب فروت، على مواد فعالة لزيادة إنتاج السيروتونين، كما أن الطماطم والأفوكادو تساعدان في تطوير وتوازن مستوياته مما يحسن المزاج.

- الفشار:-
 يحتوي على كربوهيدرات معقدة مع انخفاض نسبة السكر؛ حيث تنظم هذه الكربوهيدرات تدفق هرمون السعادة الذي يعزز بدوره الحالة المزاجية.

- الخضروات الورقية:-
 تحتوي خضراوات كالخس والسبانخ وغيرهما على الألياف والمعادن والأحماض الدهنية الأساسية، التي تساعد في إنتاج هرمون السعادة

مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
مش هتصدق.. 5 أطعمة طبيعية غير متوقعة تحسن المزاج
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