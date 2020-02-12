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أخبار البلد

شغل ايدينا .. معرض ديارنا يواصل فعالياته لليوم الثالث بقنا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
فى يومه الثالث ، يواصل معرض ديارنا بقنا والذى ينظم تحت عنوان " شغل ايدينا" ، فعالياته ، واستقبال الجمهور، صرح حسين الباز وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا إن المعرض المقام  بقاعة بسمة الجنوب بمدينة قنا على مساحة 900 متر يضم  منتجات  18 جمعية أسر منتجة من محافظة قنا بالإضافة إلى مشاركة من الجمعيات بمحافظتى سوهاج والبحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر.

وأضاف الباز، أن المعروضات  تتميز بالتنوع ودقة التصميمات وجودة الخامات من المشغولات اليدوية التى تحمل التراث البيئى والملابس الجاهزة والزى المدرسى الذى يقدم بسعر التكلفة ومفروشات اخميم واللحاف الفيبر ومشغولات الجلود والإكسسوارات – والمنتجات الغذائية المتنوعة والخزف ومنتجات الراتان والنول الفرنسى والنحاس المطروق والسجاد والكليم.
 
هذا وقد شهد حفل افتتاح المعرض الذى سيستمر فى الفترة من 10- 18 فبراير الجارى  حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و كمال شلبي سكرتير عام المحافظة وأحمد السيد- وكيل وزارة التموين، و إيمان أبوالخير- مدير الأسر المنتجة بالمديرية وعدد واسع من الحضور والتنفيذيين بالمحافظة.
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