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محافظات

أهالي الغربية يشيعون جثمان اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:47 م
اللواء حسن ناجي
اللواء حسن ناجي
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احمد علي
شهدت قرية جناح بمركز بسيون جنازة شعبية مهيبة لتشييع جثمان اللواء حسن ناجي نائب رئيس حزب الحرية المصري حتي مثواه الأخير بمقابر العائلة.

كان اللواء حسن ناجي وافته المنية مساء أمس الثلاثاء بالسويس أثناء افتتاح مقر جديد للحزب، وحضر تشييع الجثمان قيادات الحزب بالقاهرة ومختلف المحافظات .

وتقدم المشيعون الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ورئيس الحزب، الذي قال إن وفاة اللواء حسن ناجي، مساعد وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب الحرية، في حادث سقوط المصعد بمحافظة السويس، قضاء وقدر وأن الحزب خسر قامة كبيرة وشخصية وطنية نادرة قلما يجود الزمان بمثلها وأنه قضى حياته في خدمة هذا الوطن بمختلف المواقع .

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وأضاف رئيس الحزب أن الحادث وقع أثناء افتتاح مقر حزب الحرية في السويس، موضحًا أن المصعد سقط من الدور السادس بعد وصوله وكان بداخله اللواء حسن ناجي، وأحمد مهنا، الأمين العام للحزب، والدكتور مجدي علام.

وأشار إلى اللواء ناجي توفي عقب ارتطام رأسه بحافة الدور الخامس، مشيرًا إلى خروج الاثنين الآخرين من المستشفى بحالة جيدة وتعرضهما لصدمة عصبية فقط ورغم ذلك حرصا على التواجد معنا لتشييع الجثمان بمسقط رأس الفقيد ببسيون.

من جانبه أعلن شريف أنور أمين حزب الحرية المصري بمحافظة الغربية الحداد لمدة ٣ أيام ووقف جميع فاعليات الحزب مؤكدا أن حالة حزن عارمة انتابت أعضاء الحزب الذين حرص أكثرهم على المشاركة في تشييع الجثمان عقب صلاة الفجر اليوم الأربعاء.
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