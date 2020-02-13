AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يهبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رويترز

أظهرت تقديرات رسمية  أن إنتاج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو نزل بأكثر من المتوقع في ديسمبر في ختام لربع سنة اتسم بالضعف للمنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي تراجع 2.1 بالمئة على أساس شهري في الدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19، في هبوط جاء أسوأ من انخفاض 1.6 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، نزل الإنتاج 4.1 بالمئة، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات السوق لتراجع 2.3 بالمئة.

جاءت القراءة الشهرية السلبية في أعقاب انخفاض 0.9 بالمئة في أكتوبر  وثبات الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني، والذي جرى تعديله بالخفض  من زيادة 0.2 بالمئة في التقديرات السابقة، إذ تأثر المصنعون في منطقة اليورو بتوترات تجارية عالمية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صندوق النقد يقلص توقعات نمو السعودية لعام 2020 إلى 1.9%

صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو العالمي

المعنويات تقفز بمنطقة اليورو في يناير مع انحسار مخاوف الصناعة

اقتصاد اردوغان ينهار.. التضخم السنوي يرتفع إلى 12.1% في تركيا

تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

«أوني كريديت» يتعهد بزيادة عوائد المستثمرين بعد نتائج تفوق التوقعات

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. مخرج فيلم دماغ شيطان يكشف أسباب رفعه من دور العرض السينمائية.. ومحمد رمضان يخاطب يوتيوب لحذف هذا الفيديو

هل يجوز تغيير نية الصيام بعد البدء فيه؟

إعلان جديد لـ محمد صلاح.. تعرف على تفاصيله

عمر ربيع: بيراميدز عرض على شريف إكرامي 10 ملايين جنيه سنويا

الأهلي ينجو.. لعنة الإصابات تضرب 4 أندية من أبطال إفريقيا قبل ذهاب ربع النهائي

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

AdvertisementS

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد