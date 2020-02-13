الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو يهبط بأكثر من المتوقع في ديسمبر

أظهرت تقديرات رسمية أن إنتاج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو نزل بأكثر من المتوقع في ديسمبر في ختام لربع سنة اتسم بالضعف للمنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي تراجع 2.1 بالمئة على أساس شهري في الدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19، في هبوط جاء أسوأ من انخفاض 1.6 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وعلى أساس سنوي، نزل الإنتاج 4.1 بالمئة، وهو ما يزيد بكثير عن توقعات السوق لتراجع 2.3 بالمئة.

جاءت القراءة الشهرية السلبية في أعقاب انخفاض 0.9 بالمئة في أكتوبر وثبات الإنتاج في نوفمبر تشرين الثاني، والذي جرى تعديله بالخفض من زيادة 0.2 بالمئة في التقديرات السابقة، إذ تأثر المصنعون في منطقة اليورو بتوترات تجارية عالمية.