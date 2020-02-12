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محافظات

استرداد 2067 فدانا من أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 15 بأسيوط

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:49 م
استرداد 2067 فدان
استرداد 2067 فدان من أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 15 باسيوط
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إيهاب عمر
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن تتعاون فيما بينها لتنفيذ الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية للدولة، مشيرًا إلى إزالة 239 حالة تعد على أراضي زراعية ومباني بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط استمرار شن حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة خاصة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين أو لم تستكمل اجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة فضلًا عن المتعدين على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات موضحًا إنه تم إزالة 228 حالة تعد على أراض زراعية إجمالي مساحتها 2067.43 فدان وإزالة 11 حالة تعدي بمبان مساحتها تصل إلى 13872 متر ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالة.

وأوضح أنه تم تكليف نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة بمتابعة أعمال الإزالة والإشراف عليها، لافتًا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة في منظومة تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
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