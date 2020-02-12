استرداد 2067 فدانا من أراضي الدولة ضمن الموجة الـ 15 بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع مديرية الأمن تتعاون فيما بينها لتنفيذ الموجه الـ 15 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" والحفاظ على الرقعة الزراعية تنفيذًا لتوجهات القيادة السياسية للدولة، مشيرًا إلى إزالة 239 حالة تعد على أراضي زراعية ومباني بمراكز وقرى المحافظة.





وأكد محافظ أسيوط استمرار شن حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة خاصة التي لم يتم تقديم طلبات تقنين أو لم تستكمل اجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة فضلًا عن المتعدين على الأراضى الزراعية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية.





وشدد على التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات موضحًا إنه تم إزالة 228 حالة تعد على أراض زراعية إجمالي مساحتها 2067.43 فدان وإزالة 11 حالة تعدي بمبان مساحتها تصل إلى 13872 متر ضمن الموجة الخامسة عشر للإزالة.



