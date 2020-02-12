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مرأة

افعليها فورا.. 3 عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:31 م
3 عادات صحية عند
3 عادات صحية عند الاصابة بالانفلونزا
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حياة عبد العزيز
يشعر الشخص بالإجهاد عند الاصابة بـ الإنفلونزا، ويلجأ لتناول الأدوية الطبية فقط، ولكن تكون النتيجة غير سارة، لذلك كشف موقع "wikihow"، ان هناك 3 عادات يومية تفعليها عند الاصابة بـ الإنفلونزا، تعرف عليها خلال السطور التالية.

- الجلوس في ماء ساخن:
قد يشعر جسمك بالكامل بآلام ، والتهابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإنفلونزا. قم بتحضير حمام ساخن ونقع فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل للاسترخاء. إذا كنت لا ترغب في الاستحمام ، فاملأ زجاجة ماء ساخن وضعه تحت ظهرك أو قدميك. 

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- شرب السوائل: 
إذا كنت تعاني من الحمى أو سيلان الأنف أو السعال ، فإن جسمك يفقد السائل الذي تحتاج إلى استبداله. حاول أن تشرب كوبًا من الماء كل ساعة حتى تحارب الجفاف الذي يحدث بالجسم خلال فترة التعب.

- تجنب الكافيين:
شرب المشروبات التي تحتوي على كافيين خلال فترة الاصابة بـ الإنفلونزا تصيب الشخص بالغثيان، كما أنها تضعف الجهاز المناعي.


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