افعليها فورا.. 3 عادات صحية عند الإصابة بالإنفلونزا

يشعر الشخص بالإجهاد عند الاصابة بـ الإنفلونزا ، ويلجأ لتناول الأدوية الطبية فقط، ولكن تكون النتيجة غير سارة، لذلك كشف موقع "wikihow"، ان هناك 3 عادات يومية تفعليها عند الاصابة بـ الإنفلونزا ، تعرف عليها خلال السطور التالية.





- الجلوس في ماء ساخن:

قد يشعر جسمك بالكامل بآلام ، والتهابات خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإنفلونزا . قم بتحضير حمام ساخن ونقع فيه لمدة 20 دقيقة على الأقل للاسترخاء. إذا كنت لا ترغب في الاستحمام ، فاملأ زجاجة ماء ساخن وضعه تحت ظهرك أو قدميك.





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- شرب السوائل:

إذا كنت تعاني من الحمى أو سيلان الأنف أو السعال ، فإن جسمك يفقد السائل الذي تحتاج إلى استبداله. حاول أن تشرب كوبًا من الماء كل ساعة حتى تحارب الجفاف الذي يحدث بالجسم خلال فترة التعب.





- تجنب الكافيين:

شرب المشروبات التي تحتوي على كافيين خلال فترة الاصابة بـ الإنفلونزا تصيب الشخص بالغثيان، كما أنها تضعف الجهاز المناعي.







