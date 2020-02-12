شاهد.. عرض مذهل لفريق جوي صيني ومقاتلات أمريكية رغم كورونا

نشرت فضائية روسيا اليوم فيديو لعرض مثير بمشاركة فريق جوي صيني ومقاتلات أمريكية في فعاليات معرض الطيران الذي يقام في

وأشارت روسيا اليوم إلى أنه تم افتتاح واحد من أكبر المعارض الفضائية في العالم في سنغافورة بعد أن قررت السلطات المضي قدمًا على الرغم من حالة التأهب العالمي بشأن الفيروس الجديد المميت من الصين.

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واوضحت روسيا اليوم انه تم تحذير الزوار بتجنب المصافحة وقام طاقم طبي بفحص الزوار للتأكد من درجة حرارتهم خوفا من اصابة احد منهم بالفيروس المميت كورونا. يذكر أن فيروس " كورونا " يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس " كورونا " المستجد في سنغافورة إلى 43 شخصًا، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.



