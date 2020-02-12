وفاء كلب أصيب صاحبه جراء العاصفة سيارا

التاريخ مليء بالمواقف التي تذكرنا بوفاء الكلاب بخلاف بعض البشر، وكانت آخر تلك الأحداث، هو بقاء كلب بجانب صاحبه بعد سقوط شجرة عليه ببريطانيا.





ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، أصيب مسن بريطاني يبلغ من العمر 60 عامًا، بعد سقوط أغصان شجرة عليه أمس الثلاثاء، بسبب العاصفة العنيفة سيارا التي اجتاحت البلاد، وأسفرت عن عدد من الأضرار.





وقال متحدث باسم الشرطة إن الكلب الذي كان يملكه هذا الرجل، ظل بجانبه حتى وصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، كما كان الميكروشيب الخاص بالكلب "بياناته" قد ساعد قوات الأمن على التعرف على الرجل





ولم يصب الكلب بأي أذي، فيما تم نقل صاحبه إلى المستشفى ولكنه توفي متأثرًا بجراحه.



