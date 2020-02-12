لتأدية اليمين.. ملك البحرين يستقبل وزير الخارجية الجديد

استقبل ملك البحرين اليوم الأربعاء، حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، الذي أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك المفدى بمناسبة صدور المرسوم الملكي بتعيينه في منصبه الجديد.





جاء ذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بقصر الصافرية.





وهنأ ملك البحرين وزير الخارجية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية الوطنية لخدمة البحرين وشعبها العزيز، مشيدًا بما يتمتع به من كفاءة وخبرة تؤهله للقيام بمهام عمله على الوجه الأكمل.





كما تمنى للشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية كل التوفيق والسداد في مهامه ومسئولياته الجديدة، معربًا عن إعتزازه بالإنجازات التي تحققها الدبلوماسية البحرينية على امتداد تاريخها العريق، وبجهود كوادرها التي عززت من المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي.





من جانبه رفع وزير الخارجية أسمى آيات الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامى لملك البحرين، على هذه الثقة الملكية السامية، مؤكدًا أن توجيهاته ستكون نبراسًا له في تأدية مهامه الوطنية.