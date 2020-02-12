بعد إنشاء فيفا صندوق حماية اللاعبين: مجدي عبدالغني يعلن عن تلقي الطلبات

أعلن مجدي عبد الغني رئيس جمعية المحترفين عن أن الجمعية ستقوم بمساعدة اللاعبين المصريين واللاعبين المحترفين بالكرة المصرية في عملية تقديم الطلبات الخاصة بصندوق الفيفا لحماية اللاعبين ومتابعتها من أجل الحصول على جزء من مستحقاتهم لدى الأندية المتعثرة والتى تتعرض للإفلاس حيث يعد هذا الصندوق كضمان اجتماعي لمساعدة اللاعبين.



وذلك بعدما اعلن الفيفا بمشاركة الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (الفيفبرو) عن إنشاء صندوق حماية اللاعبين حيث أصبح اللاعبين قادرين على تقديم طلبات للصندوق لاسترجاع جزء من مستحقاتهم المالية في حال تأكد استحالة الحصول عليها من الأندية التي تتعثر أو تتعرض للإفلاس وقد تم تدشين بريد إلكتروني بمعرفة الفيفبرو كجزء من العملية خاص باستقبال طلبات اللاعبين في هذا الشأن .



وقد أعطى الفيفبرو الاشارة الخضراء لممثليه والاتحادات الفيبرو الأهلية على مستوى العالم من الاتصال باللاعبين إخطارهم وتعريفهم آلية عمل الصندوق والشروط المطلوبة للموافقة على طلباتهم .



وسيتم تشكيل لجنة مراقبة من الفيفا مع اتحاد اللاعبين المحترفين المراجعة والنظر في الطلبات المقدمة من اللاعبين واتخاذ القرارات الخاصة بشأن قبول او رفض هذه الطلبات . ومنح اللاعبين جزء من رواتبهم لدى أنديتهم كمبلغ تأمين لهم في وضعهم الذي يمرون به.



الجدير بالذكر أن صندوق حماية اللاعبين لا يغطي المستحقات المتأخرة كاملة , كما يغطي إطار زمني محدود وسيكون الدعم السنوي للصندوق في حدود ال4 مليون دولار.



وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واتحاد اللاعبين المحترفين "فيفبرو" قد اتفق على تنظيم صندوق تمويل فيفا للاعبي كرة القدم بعد توصله لاتفاق من أجل مساندة اللاعبين الذين لا يتقاضون أجورا أو لا يحصلون على ما اتفقت الأندية على دفعه لهم من عقود.

وقد أعلن الاتحاد الدولي عن إطلاق صندوق تمويل الفيفا للاعبي كرة القدم بعنوان FIFA FFP) ) على أن يتم إيداع مبلغ 16 مليون دولار في الصندوق حتى عام 2022. لمساعدة اللاعبين الذين لا يتقاضون أي رواتب من أنديتهم.



وخصص الفيفا مبلغ 3 ملايين دولار للنصف الثاني من هذا العام، و4 ملايين دولار في كل من عامي 2021 و2022. فضلا عن ذلك، خصصت 5 ملايين دولار للتعامل مع حالات الرواتب التي لم تدفع من يوليو 2015 إلى يونيو 2020.



وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، إن المؤسسة تريد إظهار "التزامها بمساعدة اللاعبين الذين في مواقف صعبة مؤكدا أن الصندوق سيوفر "شبكة أمان" للاعبين فيما تحدث فيليبي بيات رئيس رابطة اللاعبين المحترفين في فيفا "فيفبرو" قائلا: "أكثر من 50 ناديا في 20 دولة أغلقت في آخر 5 أعوام، ليدخل مئات اللاعبين في مواقف صعب ومستقبل غامض".





وأضاف: "سيوفر هذا الصندوق دعما قيما لهؤلاء للاعبين والأسر الأكثر احتياجا. لقد أغلقت أبواب العديد من هذه الأندية لتجنب دفع الأجور المعلقة، وأعيد تشكيلها على الفور لتصبح أندية الجديدة".











