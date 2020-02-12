الموت يفجع فنانة شهيرة

توفي منذ قليل رمضان أفجين، والد الممثلة التركية فهرية أفجين، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أن تعرض إلى أزمة صحية شديدة دخل على أثرها المستشفى.

وأصيب والد فهرية أفجين بمرض السرطان، منذ حوالى أربع سنوات وكان يخضع للعلاج، وذلك حسب الصحف التركية التي أعلنت عن الخبر.

رمضان أفجين والد فهرية توفي في المستشفى، حيث كان يخضع هناك للعلاج منذ عدة اشهر بعد انتكاس صحته.





فهرية وزوجها بوراك اوزجفيت رفضا السفر خارج تركيا لتمضية عطلة رأس السنة الماضية وفضلا قضاء عطلتهما في إحدى القرى الجبلية القريبة من اسطنبول بسبب وجود والد فهرية في المستشفى، لذلك قررت فهرية إمضاء إجازتها في مكان قريب من اسطنبول للاطمئنان على والدها.