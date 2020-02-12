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سمير راغب: ارتفاع الدولار يعتمد على مدى قدرة الولايات المتحدة على تغيير الدول وسلوكياتها لصالحها.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال العميد سمير راغب، الخبير الأمنى، إن تخلى أمريكا وسياسة ترامب عن الميزانيات الكبيرة التى كانت تدفعها لحلف الناتو، لافتًا إلى أن اجتماع وزراء الدفاع سيركز فى محاولة إرضاء أمريكا، موضحًا أن التهديد الروسي متزايد.

وأضاف العميد سمير راغب، خلال حديثه على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك 6 أنواع من الصواريخ أعلن عنها الجانب الروسي منها صواريخ تصل إلى 20 سرعة الصوت.

وتابع أنه سيتم مناقشة انسحاب أوروبا فى قمة الناتو لمكافحة الإرهاب ومستقبل الحلف، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الكثير من الأموال للأمن الأوروبي والأمن الدولي ولكنها جنت ثمار ذلك وحصلت على المقابل، مؤكدًا أن ارتفاع الدولار يعتمد على مدى قدرة الولايات المتحدة على تغيير الدول وسلوكياتها لصالحها.

وأوضح أن أوروبا لن تفقد كثيرًا بخروج بعض الدول من حلف الناتو، مضيفًا أن هناك 26 دولة أوروبية عضوًا فى الناتو ولديها 130 ألف جندى فى مهام حول العالم منهم 16 ألف فى أفغانستان.

وأردف أن هناك أصوات داخل الناتو يعترضون على ما ينفق على القوات الأمريكية من الناتو لأنه كبير جدًا.

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