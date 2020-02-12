واعظات الأزهر يشاركن في لقاءات توعوية وأسرية بـ حلايب وشلاتين

شاركت واعظات الأزهر الشريف في فعاليات قافلة الأزهر التوعوية الشاملة الموفدة إلى حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر ضمن مبادرة بناء الإنسان، حيث ألقين الكثير من الدروس والندوات في أماكن مختلفة بالمدينتين، بالإضافة إلى التواصل مع الأسر في المنازل لتوعيتهن بمجموعة من القيم المجتمعية المهمة التي تسهم في دعم السلام الأسري.





وعقدت الواعظات خلال أيام القافلة ندوات توعوية وتثقيفية للفتيات بالمدارس والمعاهد تحدثن خلالها عن تكريم الله للإنسان، وصور هذا التكريم، وأهمية العلم في بناء المجتمع، ودورهن في بناء المستقبل من خلال اجتهادهن وتفوقهن العلمي، كما تم الرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بما يبرز وسطية وسماحة الدين الإسلامي.





كما عقدت الواعظات العديد من الندوات في المصالح الحكومية والاجتماعية، حيث استهدفن بيان أهمية العمل الجاد في بناء الأوطان، ودور المرأة في المجتمع، وخاصة المناطق الحدودية التي تمثل أهمية كبيرة للوطن.



