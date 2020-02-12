AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

واعظات الأزهر يشاركن في لقاءات توعوية وأسرية بـ حلايب وشلاتين

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:53 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
شاركت واعظات الأزهر الشريف في فعاليات قافلة الأزهر التوعوية الشاملة الموفدة إلى حلايب وشلاتين وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر ضمن مبادرة بناء الإنسان، حيث ألقين الكثير من الدروس والندوات  في أماكن مختلفة بالمدينتين، بالإضافة إلى التواصل مع الأسر في المنازل لتوعيتهن بمجموعة من القيم المجتمعية المهمة التي تسهم في دعم السلام الأسري.

وعقدت الواعظات خلال أيام القافلة ندوات توعوية وتثقيفية للفتيات بالمدارس والمعاهد تحدثن خلالها عن تكريم الله للإنسان، وصور هذا التكريم، وأهمية العلم في بناء المجتمع، ودورهن في بناء المستقبل من خلال اجتهادهن وتفوقهن العلمي، كما تم الرد على أسئلتهن واستفساراتهن المختلفة بما يبرز وسطية وسماحة الدين الإسلامي. 

كما عقدت الواعظات العديد من الندوات في المصالح الحكومية والاجتماعية، حيث استهدفن بيان أهمية العمل الجاد في بناء الأوطان، ودور المرأة في المجتمع، وخاصة المناطق الحدودية التي تمثل أهمية كبيرة للوطن. 

كما عقدن محاضرات علمية لعدد كبير من سيدات هذه المناطق من مختلف الأعمار في أماكن تواجدهن، حيث تم شرح بعض الأمور المهمة الخاصة بالعبادات، والتي تحتاجها السيدات في هذه المناطق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشكال العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها.. ندوة لخريجي أزهر الفيوم

البحوث الإسلامية: تنفيذ 3542 قافلة دعوية لمواجهة الأفكار المنحرفة والمضللة

الأزهر الشريف يوجه قافلة توعوية إلى حلايب وشلاتين لتطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان

بناء الإنسان ..قافلة الأزهر بحلايب وشلاتين تمارس الدعوة وتقدم مساعدات إنسانية

ترشيحاتنا

جلسة بين فايلر وكهربا في مران الأهلي

الطيار المفصول يفتح النار على الأسطورة.. ومحمد رمضان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت في الشارع

حاجة روعة.. تعليق إسعاد يونس على صورة تجمعها بعمالقة الفن

أول تعليق لـ خالد النبوى بعد عملية قسطرة فى القلب

7 قنوات عربية وعالمية تنقل السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي

لأول مرة.. خطة إسرائيلية لبناء شبكة كهرباء في الضفة الغربية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. إطلالة رانيا يوسف من أسوان..صور

فيكتوريا أبريل خلال تكريمها في أسوان: عمر الشريف سبب حبي لمصر والمصريين

موقف محرج لأبوين خلال جلسة تصوير برفقة طفلهما حديث الولادة.. شاهد