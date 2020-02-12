وكيل تعليم الفيوم يفتتح فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم بنات

افتتح الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، فصول متعددي الإعاقة بمدرسة الأمل للصم بنات بالفيوم، بالتعاون بين الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديرية التربية والتعليم بالفيوم، وجمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع والأطفال ذوي الإعاقة المتعددة والإعاقة السمع بصرية.





وحضر الافتتاح الدكتور حسام العربي من الإدارة المركزية للتربية الخاصة بالوزارة، وماجدة أحمد رئيس مجلس إدارة جمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع والأطفال ذوي الإعاقة المتعددة والإعاقة السمع بصرية، والدكتورة كريمان محمود مدير إدارة التربية الخاصة بمديرية التعليم بالفيوم، وإدارة المدرسة والعلاقات العامة بالمديرية.





وشمل الافتتاح اليوم عدد 2 فصل متعددي الإعاقة بالمدرسة، بعد أن تم تجهيزها على أعلى مستوى لتكون جاهزة لاستقبال الأطفال متعددي الإعاقة بالفيوم.





وخلال فعاليات الافتتاح تم تنظيم احتفالية بالمدرسة، بدأت بالسلام الوطنى والقرآن الكريم ، واستعراض لطلاب مدرستي الأمل للصم بنين وبنات بالفيوم، واستعراض لطلاب الدمج بمدرسة مدينة فارس، واستعراض رياض أطفال بمدرسة الأمل للصم بنات، واستعراض فنون شعبية لطلاب مدرسة الأمل للصم بنين.





وأشاد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، بالمستوى المتميز لطلاب التربية الخاصة بالفيوم، مشيرا إلى أن الحاجات الإجتماعية تحتل أهمية خاصة لدى الأطفال المعوقين، حيث يحتاج هؤلاء إلى التقبل من الآخر، مما يشعرهم بالرضا والارتياح، ويحتاج الأطفال المعاقين إلى أساليب واستراتيجيات كيفية التواصل مع غيرهم، ومراعاة الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية للطلاب.





كما أكد عبدالله، أن فصول متعددى الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة، وبث الثقة فى نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التى تمكنهم من الاندماج فى المجتمع وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة فى المجتمع.



