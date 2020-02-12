ضمن حياة كريمة.. فحص وعلاج 586 مواطناً بقافلة طبية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن ختام فعاليات قافلة طبية لأهالي قرى "غرب الموهوب" في مركز الداخلة بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لـ 586 مواطنًا.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، تنظيم القافلة الطبية لسكان القرية والذي يبلغ عددهم 7521 نسمة، حيث قدّمت القافلة خدماتها على مدى يومي 10 و11 فبراير الجاري، في 5 تخصصات طبية.





وأضاف "محروس"، أن القافلة الطبية تقدم خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة.





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وأوضح ، أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية.

ولفتت إلى أن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبإشراف الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط .

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