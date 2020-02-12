محافظ الفيوم ووفد بنك مصر يبحثان آليات التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المستشار وليد حجاج المستشار القانوني لبنك مصر، وجمال فهيم مدير عام فرع بنك مصر بالفيوم، و محمد أبوزيد بمنطقة شمال الصعيد لبنك مصر، و محمد حمدي نائب مدير بنك مصر الإسلامي بالفيوم، لبحث آليات التعاون المشترك.





وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء تناول بحث الشراكة في مجالات التمويل العقارى، وزيارة عدد فروع البنك لتصل الى 16 فرعاً بدلًا من 6 بالمحافظة، وكذا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.





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كما تناول اللقاء تعزيز الشراكة بين المحافظة والبنك في القروض الميسرة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن مبادرة "مشروعك"، بما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل، فضلًا عن بحث وسائل تمويل مشروعات احلال وسائل النقل المتهالكة الى سيارات ميني فان.





وفي هذا الصدد، أشار محافظ الفيوم الى وضع خطة واضحة للتعاون المشترك، للانتقال بالأفكار إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، مع العمل على زيادة ماكينات الصراف الآلى، بعدد من الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية وأماكن الخدمات السياحية.





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول إجراءات فاعلة لإبرام بروتوكول تعاون بين المحافظة وبنك مصر وخاصة فى مجال التمويل العقاري من أجل استدامة الاستثمار والاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة لتنظيم موارد المحافظة.



