AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الفيوم ووفد بنك مصر يبحثان آليات التعاون المشترك

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:08 م
الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، المستشار وليد حجاج المستشار القانوني لبنك مصر، وجمال فهيم مدير عام فرع بنك مصر بالفيوم، و محمد أبوزيد بمنطقة شمال الصعيد لبنك مصر، و محمد حمدي نائب مدير بنك مصر الإسلامي بالفيوم، لبحث آليات التعاون المشترك.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن اللقاء تناول بحث الشراكة في مجالات التمويل العقارى، وزيارة عدد فروع البنك لتصل الى 16 فرعاً بدلًا من 6 بالمحافظة، وكذا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق الشمول المالي.

اقرأ أيضًا :

كما تناول اللقاء تعزيز الشراكة بين المحافظة والبنك في القروض الميسرة لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ضمن مبادرة "مشروعك"، بما يعود بالنفع على المواطنين ويوفر فرص العمل، فضلًا عن بحث وسائل تمويل مشروعات احلال وسائل النقل المتهالكة الى سيارات ميني فان.

وفي هذا الصدد، أشار محافظ الفيوم الى وضع خطة واضحة للتعاون المشترك، للانتقال بالأفكار إلى حيز التنفيذ على أرض الواقع، مع العمل على زيادة ماكينات الصراف الآلى، بعدد من الأماكن ذات الكثافات السكانية العالية وأماكن الخدمات السياحية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول إجراءات فاعلة لإبرام بروتوكول تعاون بين المحافظة وبنك مصر وخاصة فى مجال التمويل العقاري من أجل استدامة الاستثمار والاستغلال الأمثل لكافة أصول الدولة لتنظيم موارد المحافظة.

وقال جمال فهيم مدير عام فرع بنك مصر بالفيوم أن البنك يقوم بإبرام بروتوكولات للتعاون المشترك لتنفيذ تلك الأعمال بالتنسيق بين المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، لافتًا إلى أنه يمنح القروض الميسرة للمواطنين لتنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن التوسع في طرح كروت ميزة المدفوعة مسبقًا للمواطنين.
محافظ الفيوم ووفد بنك مصر يبحثان آليات التعاون المشترك
محافظ الفيوم ووفد بنك مصر يبحثان آليات التعاون المشترك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال عرضه مؤشراته المالية.. بنك مصر يستهدف فتح فروع جديدة في الخارج.. و26 مليار جنيه حصيلة للموازنة العامة

بنك عودة مصر يفتتح فرعه الجديد بالمقر الرئيسي بالقاهرة الجديدة

مصرف أبوظبى الأول الإماراتي: مفاوضات لشراء بنك عودة مصر

مصر وبنك الاستثمار الأوروبي يعلنان بيانا يتضمن 5 نقاط للتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

مُختبئًا في ذيل ديناصور..مرض عمره 66 مليون سنة يصيب البشر حتى الآن .. تفاصيل مثيرة

رعب جديد.. منظمة الصحة العالمية تحذر من كورونا مختلف خارج الصين

دويتشه بنك: ارتفاع قيمة الجنيه ونمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2021

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك

دويتشه بنك يتوقع انخفاض الدولار لـ15 جنيها نهاية العام

بفيديو جديد.. محمد رمضان يسخر من الطيار المفصول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك