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محافظات

لأول مرة في مطروح.. لجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:25 م
لجنة لاختيار الام
لجنة لاختيار الام المثالية في مطروح
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ايمن محمود
استحدثت محافظة مطروح ، العام الحالي تكريم الام المثالية على  مستوي الجهاز التنفيذي من العاملين بديوان عام محافظة مطروح و مراكز المدن.

وعقدت لجنة اختيار الام المثالية،  اجتماع  بحضور الدكتورة دينا عثمان  نائب محافظ مطروح والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام ومديرى   الادارت المعنية  والعمدة حمدى الدرالى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح .
 
واكد محمد ابو غنيمة ، لاعضاء اللجنة، على مراعاة  كافة ضوابط  اختيار الام المثالية وفق الشروط المعمول بها ،مع الالتزام  بالشفافية فى عملية الاختيار وفق الأولويات والمصاعب والعقبات التى تم استطاعت الام اجتيارها  لتحقيق النجاح مع تحمل المسئولية ،واستمرار العطاء وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة.و رعاية وتربية ابنائها  وتعليمهم كنموذج يحتذى به  .

 وأوضحت ميرفت شرف مدير ادارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة انه تم التقدم من خلال المسابقة التى اعلنت عنها الادارة 17 أم  من العاملين على مستوى ديوان عام المحافظة ومراكز المدن .

وأضافت انه  سيتم  بحث ملف كافة المتقدمين من خلال  اللجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي.
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لأول مرة في مطروح.. لجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي
لأول مرة في مطروح.. لجنة لاختيار الأم المثالية من الجهاز التنفيذي
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