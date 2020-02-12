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محافظات

حق الشعب.. إزالة 42 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:07 م
إزالة تعديات
إزالة تعديات
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يوسف رجب
قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه في إطار تنفيذ الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا في إزالة 42 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة و4 قراريط و4 أسهم، من الحالات التي لم تتقدم بطلبات إلى الجهات المختصة لتقنين أوضاعها. 

وأضاف محافظ قنا، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة حتى الآن بلغت 66 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 303 فدان و16 قيراط و16 سهم، بالإضافة إلى إزالة 76 حالة تعدي بالمباني بمساحة 55116 متر مربع بمختلف مراكز و مدن المحافظة. 

وأكد محافظ قنا، استمرار أعمال الموجة 15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها. 

وتابع محافظ قنا، وكذلك الحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة.

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