AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مشاهير من بلدنا.. محمد الشناوي ابن كفر الشيخ.. وقصة انتقاله من الحامول إلى القلعة الحمراء

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:00 ص
محمد الشناوي ابن
محمد الشناوي ابن كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
تحظى محافظة كفر الشيخ، بوجود العديد من مشاهير كرة القدم، أمثال طارق يحيى، المدير الفني لنادي الزمالك الأسبق، وعبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وحسام غالي، لاعب منتخب مصر، والأهلي الأسبق، وغيرهم الكثيرون الذي أصبحت لهم مكانة متميزة في الوسط الرياضي، وشرفوا الكرة المصرية في شتى المحافل.

ومن بين مشاهير كرة القدم، من أبناء محافظة كفر الشيخ، محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ابن مدينة الحامول، الذي ولد في 18 ديسمبر عام 1988م، والذي ظهر بمستوى مشرف خلال الثلاثة سنوات السابقة مع النادي الأهلي، ليستحق عن جدارة أفضل حارس مرمى في مصر، حاليًا، وهو ما ظهر خلال أدائه المشرف في بطولة كأس العالم الأخيرة. 

بدأ محمد الشناوي مسيرته الكروية، باللعب لنادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فترة الناشئين، والذي يعد من أبرز الأندية في محافظة كفر الشيخ، وترأس مجلس إدارتها لفترة طويلة المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد كرة القدم السابق، وانتقل إلى النادي الأهلي ناشئًا عام 2002م، وحتى 2009م.

لعب الحارس محمد الشناوي مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة ، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن، و لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا ، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي ، ومن 2009 إلى 2012 لعب في نادي طلائع الجيش ، ثم انضم إلى الفريق البترولي بتروجيت وعاد مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من موسم 2016-2017 إلى الآن.

وفي استفتاء حزب الوفد الأخير، فاز محمد الشناوي، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019 بنسبة 63 %، ضمن قائمة المكرمين التي شملت فوز اللاعب علي معلول بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه في المركز الثاني فرجاني ساسي بنسبة 37.7%، وفاز اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية لقب أفضل لاعب مصري بنسبة 40%، وفاز اللاعب رمضان صبحي بلقب أفضل لاعب صاعد بنسبة 44%، يليه اللاعب مصطفى محمد بنسبة 32%.

وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت فيديو للحارس محمد الشناوي، ، كشف خلاله أن أول راتب له تقاضاه من النادي الأهلي في حدود 100 جنيه إلى 150 شهريًا، وأن أفضل مطربين لديه، عمرو دياب ومحمد منير، وأفضل أكلة هي "المحشي"، وآخر فيلم شاهده "أولاد رزق 2 ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مشاهير من بلدنا| طارق يحيى ابن كفر الشيخ.. قصة انتقاله من زمالك قلين إلى القلعة البيضاء

نجم الإسماعيلي السابق: محمود الخطيب ليس أسطورة

احمد عيد عبد الملك يحيي الذكرى الخامسة لوفاة لاعب الزمالك

مشاهير من بلدي ..تعرف على شيخ المعلقين محمد لطيف ابن الزيتون ببني سويف

فلافيو: جمعة وتريكة كانا الأقرب لي.. وهذا أصعب فريق واجهته مع الأهلي.. فيديو

فلافيو: ثقة زملائي وجوزيه كانت السبب في تألقي مع الأهلي.. فيديو

ترشيحاتنا

لن تصدقي.. ضعي كوب من عصير البصل على شعرك وشاهدي ماذا يحدث

أخبار النادي الأهلي.. علي معلول مهدد بالغياب أمام الزمالك.. الاحمر يرد على الفيفا فى أزمة كهربا.. وليد سليمان مطلوب مقابل مليون دولار

عمر ربيع: عقد أحمد الشناوي من الزمالك لبيراميدز به 10 ملايين يورو شرط جزائي حال بيعه للأهلي

عودة الفهد.. بشرى لجماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي فى السوبر الأفريقي

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

AdvertisementS

حذروا أولادكم منها..تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب لعبة خطيرة منتشرة فى المدارس |..شاهد

موجود منذ 16 عاما.. علماء الصين يتوصلون إلى المكان الرئيسي لانطلاق فيروس كورونا

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

بنسبة تفوق 82%.. مؤشرات أولية: فوز ابو العينين باكتساح فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالجيزة

بـ مليار و69 مليون جنيه.. الأمن العام يضبط موظفي بريد تلاعبوا فى حسابات العملاء

خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة عودة الزمالك من قطر والسفر إلى الإمارات

أنغام تعلن إصابتها بمرض يؤثر على صوتها.. اعرف التفاصيل

بـ مكياج جذاب وفستان قصير .. مى عمر تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

دفي نفسك في الشتاء.. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

المسماري يفضح أردوغان: تركيا مستمرة في إرسال السلاح.. وتسيطر على 99% من مساحة ليبيا

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات علاج فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

فيديو يسجل ظهور مخلوق غريب شبيه بالرجل القرد يتجول في غابة.. شاهد

بـ كتف واحد ومطرز وأنيق.. فستان بسمة يخطف الأنظار في أسوان.. شاهد