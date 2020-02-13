مشاهير من بلدنا.. محمد الشناوي ابن كفر الشيخ.. وقصة انتقاله من الحامول إلى القلعة الحمراء

تحظى محافظة كفر الشيخ، بوجود العديد من مشاهير كرة القدم، أمثال طارق يحيى ، المدير الفني لنادي الزمالك الأسبق، وعبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، وحسام غالي، لاعب منتخب مصر، والأهلي الأسبق، وغيرهم الكثيرون الذي أصبحت لهم مكانة متميزة في الوسط الرياضي، وشرفوا الكرة المصرية في شتى المحافل.





ومن بين مشاهير كرة القدم، من أبناء محافظة كفر الشيخ، محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ابن مدينة الحامول، الذي ولد في 18 ديسمبر عام 1988م، والذي ظهر بمستوى مشرف خلال الثلاثة سنوات السابقة مع النادي الأهلي، ليستحق عن جدارة أفضل حارس مرمى في مصر، حاليًا، وهو ما ظهر خلال أدائه المشرف في بطولة كأس العالم الأخيرة.





بدأ محمد الشناوي مسيرته الكروية، باللعب لنادي الحامول بالدوري الممتاز ب في فترة الناشئين، والذي يعد من أبرز الأندية في محافظة كفر الشيخ، وترأس مجلس إدارتها لفترة طويلة المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس اتحاد كرة القدم السابق، وانتقل إلى النادي الأهلي ناشئًا عام 2002م، وحتى 2009م.





لعب الحارس محمد الشناوي مع منتخب مصر للناشئين تحت سن 18 سنة ، وخاض مع منتخب الناشئين بطولة أفريقيا لنفس السن، و لعب المباريات ضد الكاميرون ونيجيريا وزامبيا ، ثم انضم إلى المنتخب الأولمبي ، ومن 2009 إلى 2012 لعب في نادي طلائع الجيش ، ثم انضم إلى الفريق البترولي بتروجيت وعاد مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من موسم 2016-2017 إلى الآن.





وفي استفتاء حزب الوفد الأخير، فاز محمد الشناوي، بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2019 بنسبة 63 %، ضمن قائمة المكرمين التي شملت فوز اللاعب علي معلول بلقب أفضل لاعب محترف بنسبة 50.3%، ويليه في المركز الثاني فرجاني ساسي بنسبة 37.7%، وفاز اللاعبان طارق حامد وعمرو السولية لقب أفضل لاعب مصري بنسبة 40%، وفاز اللاعب رمضان صبحي بلقب أفضل لاعب صاعد بنسبة 44%، يليه اللاعب مصطفى محمد بنسبة 32%.





وكانت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشرت فيديو للحارس محمد الشناوي، ، كشف خلاله أن أول راتب له تقاضاه من النادي الأهلي في حدود 100 جنيه إلى 150 شهريًا، وأن أفضل مطربين لديه، عمرو دياب ومحمد منير، وأفضل أكلة هي "المحشي"، وآخر فيلم شاهده "أولاد رزق 2 ".