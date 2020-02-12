اشتباكات بالأسلحة بين أهالي قرية خربة عمو والقوات الأمريكية.. فيديو

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم قتل مدني وجرح آخرون جراء إطلاق قوات أمريكية النار على أهالي قرية خربة عمو في الحسكة إثر اشتباكات بين الأهالي والقوات عند حاجز للجيش السوري.

وردا على اعتداء القوات الأمريكية تصدى الأهالي للمدرعات وأعطبوا 4 منها، في حين سارعت القوات الأمريكية لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها.





جدير يالذكر إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة وقعت بين أهالي القرية (خربة عمو) والقوات الأمريكية، تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة.





وأسفرت عن انسحاب العربات الأمريكية من القرية تحت تغطية من الطيران.