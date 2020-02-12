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محافظات

توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:10 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربيه
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احمد علي
اجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة ميدانية فى مستشفي بسيون المركزي للوقوف على ماتم، من تلافي السلبيات يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات و محمد غانم عضو التفتيش المالي والإداري .

وأمر وكيل صحة الغربية، بتوفير 25 سريرا وإرسالهم على الفور للمستشفى، كما أكد على ضرورة التعاقد مع أطباء المناظير لبدء تشغيل المنظار الجراحى الجديد والاستفاده منه وتقديم خدمة طبية متميزة لاهالى بسيون والقرى المجاورة ولوحظ توفر جميع المستلزمات والادوية بالاقسام الداخلية والطورئ .

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كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لتبرعهم ببعض الأجهزة ودعمهم الكامل لمؤسسات الدولة وأنه على استعداد التام للتعاون المشترك لمصلحة المواطن .

وأشاد بالتغير الذي طرأ على مستشفى بسيون المركزي  من تنفيذ سياسة مكافحة العدوى، واستمع الى طلبات العاملين بها ووعدهم بتذليل جميع المشاكل للطاقم الطبى واثنى سعادته على جميع العاملين للمجهود الملموس والملحوظ وتلافى وتنفيذ ماتم طلبه واصلاحه فى الزيارة السابقة منذ اسبوعين.
توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية
توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية
توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية
توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية
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