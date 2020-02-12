توفير 25 سريرا وأطباء مناظير لمستشفى بسيون المركزي بالغربية

اجرى الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جولة ميدانية فى مستشفي بسيون المركزي للوقوف على ماتم، من تلافي السلبيات يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات و محمد غانم عضو التفتيش المالي والإداري .





وأمر وكيل صحة الغربية، بتوفير 25 سريرا وإرسالهم على الفور للمستشفى، كما أكد على ضرورة التعاقد مع أطباء المناظير لبدء تشغيل المنظار الجراحى الجديد والاستفاده منه وتقديم خدمة طبية متميزة لاهالى بسيون والقرى المجاورة ولوحظ توفر جميع المستلزمات والادوية بالاقسام الداخلية والطورئ .





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كما وجه الشكر لمؤسسات المجتمع المدني لتبرعهم ببعض الأجهزة ودعمهم الكامل لمؤسسات الدولة وأنه على استعداد التام للتعاون المشترك لمصلحة المواطن .



