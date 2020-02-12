AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقته.

وظهرت دارين حلمى، ملكة جمال الكون وخطيبة الفنان تامر عاشور السابقة ، بإطلالة ساحرة وناعمة غير مكلفة مرتدية بلوفر ازرق غامق، وابتعدت عن وضع الماكياج واكتفت بترك شعرها منسدلًا.

وجاءت بعض التعليقات من الجمهور ومتابعيها:" انتو رجعتوا لبعض.. مش فسختو؟.. يارب ترجعوا".

وكان خبر انفصال تامر عاشور ودارين حلمي أثار ضجة من فترة  فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه على تويتر الأمر بكتابة: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلًا، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر وأن كان هناك سوء تفاهم بينهما وتم حله بالفعل.


انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ولابنساك ولا ثانية.. دارين حلمي خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر الجمهور بأنوثتها

داخل سيارتها.. خطيبة تامر عاشور السابقة تبرز أنوثتها بإطلالة جذابة.. شاهد

بعد الانفصال عن تامر عاشور.. ملكة جمال الكون تطل بالأحمر.. شاهد

خطيبة تامر عاشور السابقة تخطف الأنظار بالأصفر.. شاهد

بـ فستان أسود خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق فى أحدث ظهور

بالأصفر.. إطلالة جذابة لـ خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر متابعيها

ترشيحاتنا

ابني يا ناس قتلوه.. سائق المنصورة شعر بنهايته فاتصل بأبيه وزوجته.. ماذا قال لهما؟

أول تعليق لـ خالد النبوى بعد عملية قسطرة فى القلب

شاهد.. ماذا فعل صينيون لحماية حيواناتهم الأليفة من عدوى كورونا

تلميذ بالابتدائية يشنق نفسه في سوهاج

بفيديو جديد.. محمد رمضان يسخر من الطيار المفصول

حبس محمد منصور لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 إطلالات أنيقة.. إياد نصار يتغزل فى زوجته احتفالا بعيد ميلادها

انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته

بدون ماكياج وبملابس بسيطة.. هنا الزاهد لشقيقتها الصغرى: بحبك