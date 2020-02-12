انتو رجعتو لبعض؟..شاهد| خطيبة تامر عاشور السابقة تتألق برفقته





وظهرت دارين حلمى، ملكة جمال الكون وخطيبة الفنان تامر عاشور السابقة ، بإطلالة ساحرة وناعمة غير مكلفة مرتدية بلوفر ازرق غامق، وابتعدت عن وضع الماكياج واكتفت بترك شعرها منسدلًا.





وجاءت بعض التعليقات من الجمهور ومتابعيها:" انتو رجعتوا لبعض.. مش فسختو؟.. يارب ترجعوا".





وكان خبر انفصال تامر عاشور ودارين حلمي أثار ضجة من فترة فور إعلانه، وذلك بعد أن أعلن الفنان المصري عبر حسابه على تويتر الأمر بكتابة: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق"، لكنه قام بحذفها بعد دقائق قليلًا، مما جعل الجمهور يظن أنه تراجع عن الأمر وأن كان هناك سوء تفاهم بينهما وتم حله بالفعل.





نشرت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام برفقته.