غرفة عمليات «مستقبل وطن»: منافس «أبو العينين» يثير الشغب باللجان الانتخابية بعد استشعاره الخسارة

رصدت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، وجود حالات شغب يقوم بها لليوم الثاني على التوالي المرشح بالانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة هشام بدوي دسوقي، بعد استشعاره اقتراب خسارته الانتخابات بعد خروج عائلات وأهالي الجيزة لدعم وتأييد محمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن ومرشح الحزب فى الانتخابات التكميلية.





وأكدت " غرفة العمليات"، استمرار المرشح هشام بدوي دسوقي فى القيام بممارسات من شأنها محاولة إفساد المشهد الديمقراطي الذي تعيشه مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو وما ترسيه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من قواعد حقيقية للديمقراطية والتعددية وحرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والقانون.





وكشفت "غرفة العمليات"، أن حزب مستقبل وطن حرر عددا من المحاضر لإثبات حالات الشغب التي يتعمد القيام بها أنصار المرشح المنافس ومنها تعدي أحد أتباع المرشح هشام بدوي وبتحريض منه بالضرب والسب والقذف علي المصور التلفزيوني وتم تحرير محضر بالواقعة رقم المحضر رقم 1104 إداري قسم الجيزة.





وفى غضون ذلك تشهد كافة اللجان الانتخابية إقبالًا كبيرًا على المشاركة فى العملية الانتخابية وسط توقعات بأن تفوق نسب المشاركة مثيلاتها التي حدثت بدائرة الجيزة على مدار السنوات الماضية.





وأشارت غرفة العمليات، إلى أن هذه ليست الواقعة الأولي التي تمت من خلال المرشح هشام محمد بدوي دسوقي واتباعه بل يوجد العديد من المخالفات والفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي مثل اختراق الصمت الانتخابي اكثر من مرة وتم تحرير محاضر بذلك.





وأوضحت غرفة عمليات حزب مستقبل وطن بالجيزة، إنه تم في حادثة غير مسبوقة التعدي وافتعال أزمة جمع البطاقات للمواطنين بمقره الانتخابي والإدعاء بغير الحقيقة علي مرشح حزب مستقبل وطن محمد أبو العينين بوقائع مفتعلة.