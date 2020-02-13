برلماني: تشغيل المصانع المغلقة يشجع المصريين على شراء المنتجات المحلية

أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة في الفترة الأخيرة التي تجلت في إعلان البنك المركزي بأن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع لـ 45.457 مليار دولار في يناير 2020.





وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها الرئيس والحكومة إضافة إلى تحمل الشعب فاتورة الإصلاحات أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر وسوف يواصل الاحتياطى النقدى الارتفاع خلال الفترة المقبلة نظرًا للجهود الكبيرة التي يقدمها الرئيس من جذب استثمارات وغيرها.





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن جهود القوات المسلحة المصرية بالقضاء على العناصر الإرهابية ورجال الشرطة البواسل في تأمين جميع أرجاء الجمهورية، أدت إلى زيادة نسبة السياحة وتعافيها، فضلا عن تحويلات المصريين بالخارج كل هذه أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة داخل مصر.





وأشار النائب، إلى قرار الحكومة بتشغيل المصانع المغلقة مرة آخر سيؤدي أيضا إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المصري مما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.



