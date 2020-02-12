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الخرباوي: شعب مصر ثار في 30 يونيو حين كشف مخططات الجماعة الإرهابية.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:41 م
الدكتور ثروت الخرباوي
الدكتور ثروت الخرباوي
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نورهان رأفت

قال الدكتور ثروت الخرباوي ، الكاتب والمفكر السياسي، إن الإخوان لديهم كراهية كبيرة من كل الدول المعادية لهم، مثل مصر والإمارات وغيرها،  وتلجأ إلى دول تركيا وقطر لتحقيق حلمهم المستحيل الرجوع الى الحكم.


وأضاف خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر"، انهم عندما تصادموا في الماضي مع النظام الملكي المصري للوصول للحكم، وتصادموا  بعد ذلك مع جمال عبد الناصر والجيش المصري، والذي وصل صراعهم بعد ذلك للشعب المصري الذي استطاع ان يقضي عليهم.


وأشار، إلى أن المخطط ينوي لأن تكون تركيا هي عاصمة ولاية الاخوان الإرهابية، اضافة الى ان الشعب المصري عندما شعر بالخوف تجاه مخططات الإخوان الإرهابية قام بثورة يونيو المجيده .


وتابع ، أن الشعب المصري مجرد انكشفت له الحقيقة انقلب على تلك الجماعة، وبالتالي فهم على عداء تام حاليا مع مصر والامارات السعوديه.


وأكمل ثروت الخرباوي، أن حلم الجماعة مازال موجودا ولكن على أرض الواقع من المستحيل أن يعودوا، ، موضحا أن الجماعة هي من دمرت نفسها، وكشفت أوراقها الفاسدة أمام الشعب المصري.
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