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أخبار البلد

العربية للطيران المدني تنظم دورة تعريفية بالقاهرة حول منظمات النقل الجوي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:33 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أ ش أ
تنظم المنظمة العربية للطيران المدني، دورة تدريبية حول "منظمات النقل الجوي"، وذلك في الفترة من 15 الى 19 مارس بالقاهرة.

وذكرت المنظمة على صفحتها الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف المتدربين بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة بمجال النقل الجوي.

وتستهدف الدورة، العاملين بالنقل الجوي لدى سلطات الطيران المدني وشركات النقل الجوي والمطارات وأيضا المهتمين بهذا المجال.

وتعتبر المنظمة العربية للطيران المدني إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية التي تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة 22 دولة.
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