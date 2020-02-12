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تعليم

الوقاية خير من العلاج.. تعليمات لطلاب المدارس بالاهتمام بالنظافة وتحذير من الوجبات السريعة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:31 م
نظافة المدارس
نظافة المدارس
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ياســـمين بدوي
شدد الدكتور محمد عبد الحميد مدير تعليم إدارة القاهرة الجديدة التعليمية، على أهمية الاهتمام بنظافة المدارس واستخدام المطهرات والتوعية المستمرة للطلاب بنزلات البرد وكيفية الوقاية .

كما شدد مدير ادارة القاهرة الجديدة التعليمية ، على ضرورة أن تهتم إدارة جميع المدارس بتوعية أبنائنا الطلاب بالتغذية السليمة وعدم اللجوء إلى الوجبات السريعة .

و أكد مدير ادارة القاهرة الجديدة التعليمية خلال تعليماته الرسمية التي أرسلها للمدارس ، على ضرورة تعاون الجميع مع حملة 100 مليون صحة ،  وايضا التحدث عن المشروع القومي للقراءة والتأكيد علي المشاركة فيه.

وكان قد زار اليوم مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، مدرسة بنت الشاطئ الرسمية لغات ، حيث حضر طابور الصباح وتحية العلم والإذاعة المدرسية بتنوع فقراتها .

كما قام مدير إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بالمرور على قاعات التدريس ومتابعة أداء المعلمين بالفصول مع الطلاب والتعرف علي مستوي الطلاب بالمواد العلمية وخاصة الصفوف الاولي والمنهج الجديد 

وفي النهاية عقد سيادته اجتماع مصغر مع وكلاء المدرسة والسكرتيرة وأمينة التوريدات ومديرة المدرسة ا. مكية زكريا للوقوف على موقف المدرسة من تسليم الكتب للطلاب بجميع المراحل التعليمية
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