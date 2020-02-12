ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر لـ 45.456 مليار دولار.. نواب: يرجع إلى تحسن قطاع السياحة.. نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي





وفي المقابل، أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بهذه النقاط من أجل سداد جزء من ديون مصر فضلا عن جذب شريحة أكبر من المستثمرين إضافة إلى القضاء على نسبة البطالة.









وقال "بدراوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه النقاط الهامة هي خفض سعر الفائدة البنكية لأقل من 10% بشكل سريع وذلك من أجل تقديم حوافز للمستثمرين، وإعادة النظر في تسعير الطاقة الكهربائية والغاز وتراجعها فورًا.









وأوضح النائب، أن مصر الفترة الأخيرة بفضل الاكتشافات البترولية من حقل ظهر وغيرها أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي ومن المفترض أن تقوم الحكومة بخفض سعر الغاز والكهرباء لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع ومشاريع داخل مصر.









وتابع النائب، أن سعر تصدير الغاز عالميًا تراجع ولذالك ينبغي أن لا نقوم بعملية التصدير ولكن يجب أن نخفض سعر الغاز مما ينتج عنه تخفيض في سعر الطاقة الكهربائية حيث أن محطات الكهرباء تعمل على تحويل الغاز إلى كهرباء وانخفاض الغاز تنخفض الكهرباء وذلك يشجع شريحة كبيرة من المستثمرين لإنشاء العديد من المشاريع داخل مصر الأمر الذي سيقضي على البطالة نهائيًا.









كما أكد بدراوي، أن هذه الإجراءات التنفيذية للاستثمار والإصلاح الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي كبير في تقليل نسبة الاستيراد مما يؤدي إلى توفير موارد دولارية الأمر الذي سيجعل مصر قادرة على تسديد ديون مصر.



