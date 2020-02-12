ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر لـ 45.456 مليار دولار.. نواب: يرجع إلى تحسن قطاع السياحة.. نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي

- اقتصادية النواب تطالب الحكومة بهذه الشروط لجذب المستثمرين
- برلماني: خطة الإصلاح الاقتصادي نجحت
- اقتصادية النواب تكشف كلمة السر في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
أعلن البنك المركزي في بيان له أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 45.457 مليار دولار في يناير 2020.
وسجل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي، حيث كان يسجل 44.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019.
وكان البنك المركزى أعلن، الأحد الماضي، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت في نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد زيادات مطردة في الفترة التالية على تعويم العملة المحلية، خاصة عقب توقيع اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وفي المقابل، أكد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلتزم الحكومة بهذه النقاط من أجل سداد جزء من ديون مصر فضلا عن جذب شريحة أكبر من المستثمرين إضافة إلى القضاء على نسبة البطالة.
وقال "بدراوي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه النقاط الهامة هي خفض سعر الفائدة البنكية لأقل من 10% بشكل سريع وذلك من أجل تقديم حوافز للمستثمرين، وإعادة النظر في تسعير الطاقة الكهربائية والغاز وتراجعها فورًا.
وأوضح النائب، أن مصر الفترة الأخيرة بفضل الاكتشافات البترولية من حقل ظهر وغيرها أصبح لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي ومن المفترض أن تقوم الحكومة بخفض سعر الغاز والكهرباء لتشجيع المستثمرين على إقامة مصانع ومشاريع داخل مصر.
وتابع النائب، أن سعر تصدير الغاز عالميًا تراجع ولذالك ينبغي أن لا نقوم بعملية التصدير ولكن يجب أن نخفض سعر الغاز مما ينتج عنه تخفيض في سعر الطاقة الكهربائية حيث أن محطات الكهرباء تعمل على تحويل الغاز إلى كهرباء وانخفاض الغاز تنخفض الكهرباء وذلك يشجع شريحة كبيرة من المستثمرين لإنشاء العديد من المشاريع داخل مصر الأمر الذي سيقضي على البطالة نهائيًا.
كما أكد بدراوي، أن هذه الإجراءات التنفيذية للاستثمار والإصلاح الاقتصادي سيكون لها مردود إيجابي كبير في تقليل نسبة الاستيراد مما يؤدي إلى توفير موارد دولارية الأمر الذي سيجعل مصر قادرة على تسديد ديون مصر.
وأرجع محمد بدراوي ، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير المنقضي لعدة أسباب.
وأكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي هي تحسن قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية وزيادة إيراداتها فضلا عن قناة السويس وقدرة مصر على تغطية الاستيراد، وذلك خير دليل أن مواردنا تتحسن بشكل سريع مما أدى إلى انخفاض الدولار خلال الفترة الماضية وإلى الآن.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن مصر تمتلك ما يجعلها قادرة على تغطية الإيرادات في الوضع الحالي، مؤكدًا على أن الهدف في المقام الأول الآن هو الحفاظ على نسبة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
كما أشاد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الدولة في الفترة الأخيرة التي تجلت في إعلان البنك المركزي بأن صرف الاحتياطيات الاجنبية أرتفعت لـ 45.457 مليار دولار في يناير 2020.
وقال "السيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها الرئيس والحكومة بالإضافة إلى تحمل الشعب فاتورة الإصلاحات أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر وسوف تواصل الارتفاعات خلال الفترة المقبلة نظرًا للجهود الكبيرة التي يقدمها الرئيس من جذب استثمارات وغيرها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الموقف الأمني الذي قام به القوات المسلحة المصرية بالقضاء على العناصر الإرهابية وجهود رجال الشرطة البواسل في تأمين جميع أرجاء الجمهورية مما أدى إلى زيادة نسبة السياحة وتعافيها فضلا عن تحويلات المصريين بالخارج كل هذه أدت إلى ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتوفير العملة الصعبة داخل مصر.
وأشار النائب، إلى قرار الحكومة بتشغيل المصانع المغلقة مره اخر سيؤدي أيضا إلى تقليل الاستيراد والاعتماد على الإنتاج المصري مما يؤدي إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير.
وفي السياق ذاته، كشف عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر الماضي إلى 45.25 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 140 مليون دولار.
وقال "الجوهري" في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إن من أبرز الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر هي تعافي قطاع السياحة العام الماضي فضلا عن تحسن واردات الميزان التجاري البترولي بفضل الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن ثبات الوضع الاقتصادي في مصر ساهم كثيرا في ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.