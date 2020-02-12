تقنيات Block Chain .. اتفاقية جديدة لتسهيل حوالات المصريين بالخارج

في انطلاقة جديدة للبنك الأهلي المصري نحو توفير المزيد من القنوات الفعالة في مجال الحوالات الواردة، تم توقيع اتفاقية تعاون مع شركة Ripple يتاح من خلالها توفير قناة اتصال جديدة لاستقبال حوالات المصريين بالخارج ليصبح بذلك البنك الأهلي أول بنك في مصر يستخدم تقنيات Block Chain.









وشهد مراسم التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وداليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة وغادة البيلي الرئيس التنفيذي للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية وهشام السفطي رئيس مجموعة الخزانة والعلاقات المالية الدولية وخالد طه رئيس مجموعات العمليات وشريف صفوت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات وعبير خضر رئيس قطاع أمن المعلومات إضافة الى ممثلي الشركة وفريق عمل القطاعات المعنية بالبنك.









ومثّل شركة Ripple في مراسم التوقيع كل من نافين جوبتا العضو المنتدب للشرق الأوسط وشمال افريقيا ومارك جونسون نائب الرئيس للمبيعات ووليد بن عثمان المسئول عن المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وشارون واجنر رئيس إدارة المشروعات ونيك تابلين ودارا دالابين حيث أعرب الوفد عن سعادتهم بهذه الاتفاقية ، مشيرين الى انها تعد نقلة قوية في استراتيجيتهم الواعدة للانتشار بالمنطقة، خاصة لكونها تتم بشراكة البنك الأهلي المصري الذي يعد الشريك الاستراتيجي المفضل والمميز للشركة بمصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا لما يظهره البنك من السعي الجاد الى تعزيز استراتيجيته الطموحة الخاصة بمنظومة الخدمات البنكية الرقمية.









وقال هشام عكاشة ان تنفيذ الاتفاقية سيضيف رافدا جديدا وهاما لاستقبال الحوالات من المراسلين تحت اسم Ripple Net والتي تعد الأولى من نوعها بين البنوك المصرية في إطار دور البنك الأهلي المصري الداعم لتطوير أعمال الحوالات الواردة من مختلف دول العالم وخاصة منطقة الخليج العربي متمشيا مع وجود معايير دولية موحدة لطرق معالجة الحوالات المتبادلة بين البنوك ومختلف المؤسسات المالية الدولية بما يتيح التوسع في فتح أسواق جديدة للبنك.









وأضافت داليا الباز ان شبكة Ripple Net تضم أكثر من 300 بنك ومؤسسة مالية منتشرة بكافة دول العالم ومن المتوقع نمو اعداد المشتركين بتلك الشبكة بشكل مطرد، إضافة الى ما تتيحه الخدمة من آليات تسهم في دعم ادارة السيولة وكذلك زيادة حصيلة البنك الأهلي من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان القناة الجديدة ستتيح توفير المزيد من الوقت للتعاون مع مراسلين جدد استجابة من البنك لاحتياجات عملائه الحاليين والجاري استقطابهم من خلال تقديم خدمة افضل واسرع حيث ان قنوات استقبال الحوالات الخارجية الواردة بالبنك تتوافق بشكل كامل مع معايير ومحددات التأمين العالمية مثل PCI وكذا متطلبات كافة الجهات الرقابية التي توفر أعلى معدلات الأمان في التشغيل، إضافة الى تطبيق تقنيات Block Chain التي تسهم بشكل فعال في التأكد من تنفيذ العمليات المالية بأقل معدلات أخطاء حيث تلتزم الشركة بالتحديث الأمني للشبكة بشكل دوري بحيث يتوافق مع أية معايير جديدة للأمان .













وأشارت غادة البيلي الى ان الاتفاقية ستسمح بتحسين آليات إدارة السيولة من جانب المراسلين والبنك على حد سواء حيث يتاح للمراسل معرفة الرصيد الحقيقي للعمليات بشكل لحظي، مؤكدة ان هذا النظام مطبق فعليا لدي العديد من مراسلي البنك الحاليين، إضافة الى وجود خطط مستقبلية لتطبيقه لدي العديد من المراسلين الاخرين في دول الخليج العربي كما تتيح إمكانية الربط مع عدد من المراسلين بدول اخري كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وكندا وذلك سعيا لتقديم خدمة تتسم بالفاعلية والكفاءة.









وقال هشام السفطي انه تم اجراء كافة اختبارات الأمان قبل توقيع الاتفاقية بالتنسيق مع إدارات أمن المعلومات بالبنك للتأكد من عدم وجود أية ثغرات بالنظام قد تعرقل تطبيقه في أي من مراحله بحيث تم اجراء كافة التعديلات وفقا والملاحظات التي طرأت اثناء المراحل التجريبية لتعزيز كفاءة تلك القنوات لما تشمله من عوامل امان والتي تعد من اهم أولويات المنظومة.

