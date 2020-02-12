عودة «حواديت الأراجوز» على متروبول

قال الفنان محمود حسن مدير فرقة المسرح القومي للأطفال بالبيت الفني للمسرح أن الفرقة تستعد حاليا لإعادة تقديم العرض المسرحي "حواديت الأراجوز".

ويُقدم العرض ابتداء من غد الخميس الموافق ١٣ فبراير في تمام السابعة والنصف مساء على خشبة مسرح متروبول بالعتبة، ولمدة ١٥ ليلة عرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

يذكر أن عرض "حواديت الأراجوز" من تأليف راندة إبراهيم ، بطولة راندا قطب، عادل الكومي، محمود عامر، عادل خلف ، مجدي عبيد ، مصطفي عبد الفتاح ، خالد نجيب ، محمد البسيوني ، حمزة عبد الله ، عادل ماضي ،أشعار فوزى المليجى ، موسيقي وائل عوض ، ديكور وأزياء إيمان الشيخ ، ماسكات مجدي ونس ، إخراج محسن العزب.