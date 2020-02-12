حسن البرديسي: تقنين مهنة "السايس" تنظم العشوائية بها .. فيديو

قال اللواء حسن البرديسي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن دمياط ومرور القاهرة السابق، علي خلفيه القانون المطروح في مجلس النواب؛ لمناقشة أوضاع مهنة "السايس"، إن تنظيم وضع مهنة "السايس" لن يصدر مردوده على حركة المرور في الشارع ، ولكن الهدف من هذا القانون، تنظيم حالة العشوائية التي تتعرض لها تلك المهنة.





واضاف اللواء حسن البرديسي، خلال حواره لـ برنامج "اليوم"، الذي يذاع علي فضائية "دي إم سي"، ان المشروع سيقنن فقط من انتشار مزاولة الاشخاص مجهولي الهوية لها، والرعب مع التعامل معهم في بعض الاماكن.





وأشار حسن البرديسي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن دمياط ومرور القاهرة السابق ، إلى أن تقنين وضع تلك المهنة؛ سيوفر على الدولة الكثير من الاموال المهدرة، والتي من الممكن أن تستفيد هي بها بشكل مباشر.





وتابع حسن البرديسي، انه اقترح أن يتم هذا المشروع من خلال شركات مختصه، تقوم بتوظيف اشخاص بشكل مباشر لتلك المهنة، والذين تنطبق عليهم الشروط.





وأكمل حسن البرديسي، أن من افضل إيجابيات المشروع، انه يستبعد بعض الاشخاص الذين لهم قضايا جنائية، والذين كانوا يتسببون بشكل مباشر في ترويع المواطنين.