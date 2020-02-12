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حوادث

حبس شقيقين لـ إدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخانكة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:08 م
حبس
حبس
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إبراهيم الهوارى

أمرت نيابة الخانكة بحبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق لإدراتهما ورشة لتصنيع السلاح الناري كما أمرت النيابة بالتحفظ على الورشة والمضبوطات.


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وكانت المعلومات السرية قد وردت للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة تفيد قيام شقيقين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضية مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بإدارة ورشة أسفل سكنهما لتصنيع وإصلاح وبيع الأسلحة النارية المحلية وتعديل الأسلحة محدثة الصوت إلى أسلحة نارية والإتجار فيها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالورشة وكذلك ضبط 3 فرد خرطوش و3 طبنجات معدلة ومسدسين و3 طلقات خرطوش وعدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع إضافة إلى عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية وعدد من الأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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