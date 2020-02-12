صوت الأزهر تبرز تهنئة علماء العالم العربي والإسلامي للإمام الأكبر بنجاح مؤتمر التجديد

أبرزت جريدة "صوت الأزهر" في عددها الجديدة تهنئة علماء الدين في العالم العربي والإسلامي والهيئات الإسلامية الدولية لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على نجاح مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، الذي عقده الأزهر في 27 و28 من يناير الماضي بحضور عدد من القيادات الدينية البارزة من 46 دولة حول العالم.

وثمنت "صوت الأزهر" جهود مصر المضنية خلال عام مضى على توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي في الفترة من 10 فبراير 2019 حتى 10 فبراير 2020، وهو ما لقى إشادة واسعة من المشاركين في الجلسة التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقمة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس خلال توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وألقت الصحيفة الضوء على نجاح لجنة مصالحات الأزهر في إنهاء خصومة ثأرية في قنا، مشيرةً إلى طلب والدة القتيل مقابلة فضيلة الإمام الأكبر قبل الموافقة على الصلح وقبول فضيلته لطلبها، حتى نجحت اللجنة في إنهاء تلك الخصومة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والأجهزة التنفيذية والشعبية.

وعرضت "صوت الأزهر" إشادة الأزهر الشريف ببسالة القوات المسلحة والشرطة في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء إثر إحباطهم هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، والقضاء على 10 عناصر إرهابية، مجددًا دعوته إلى مواجهة الجماعات الإرهابة بكل حزم دون هوادة.





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