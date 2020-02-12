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تعليم

فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

 مدرسة فرحات الابتدائية التى تقع بعزبة فرحات التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز أطسا بالفيوم ، وهى من القرى النائية ،  تعانى من عجز شديد فى المعلمين ،  بالإضافة الى ارتفاع كثافة الفصول الى 80 و90 تلميذ.

يقول عضو مجلس أمناء مدرسة فرحات ، بأن هناك عجز شديد يصل لأكثر من 60 % من المدرسين داخل المدرسة وعجز أكثر من 8 مدرسين ، وللأسف أكثر من نصف تلاميذ المدرسة يجلسون  في فناء المدرسة ..والنص الاخر تلاميذ مكدسة فوق بعضها البعض .

 

ويضيف محمد أحمد من أهالى عزبة فرحات بأن  مدرسة عبدالجليل كريم الإعدادية بعزبة فرحات  بها عجز شديد أيضا  ، مع العلم بأننا  تقدمنا بمذكرة تفصيلية وشكوى إلى مدير إدارة اطسا التعليمية قبل بداية العام الدراسي .


وأوضح أنه لم يفعل شيئا ولم يكلف نفسه بزيارة للمدرسة حتى يقف على أصل المشكلة ويقوم بعلاجها.

 

ويضيف  سيد جمعه من مركز أطسا: بأن بعض أعضاء مجلس الأمناء  قاموا بتوظيف معلمين بالمشاركة المجتمعية ومن مالهم الخاص للتدريس داخل المدرسة لسد العجز ، لكن نفذ رصيد أعضاء مجلس الأمناء ولم يستطيعوا الصرف على أجور المعلمين .

 

ويطالب  عادل صالح من قرية الحجر بتدخل وزير التعليم ومحافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لإنقاذ  تلاميذ المدرسة من هذا الاهمال و التهميش .

فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش
فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش
فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش
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