فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش

مدرسة فرحات الابتدائية التى تقع بعزبة فرحات التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز أطسا بالفيوم ، وهى من القرى النائية ، تعانى من عجز شديد فى المعلمين ، بالإضافة الى ارتفاع كثافة الفصول الى 80 و90 تلميذ.

يقول عضو مجلس أمناء مدرسة فرحات ، بأن هناك عجز شديد يصل لأكثر من 60 % من المدرسين داخل المدرسة وعجز أكثر من 8 مدرسين ، وللأسف أكثر من نصف تلاميذ المدرسة يجلسون في فناء المدرسة ..والنص الاخر تلاميذ مكدسة فوق بعضها البعض .

ويضيف محمد أحمد من أهالى عزبة فرحات بأن مدرسة عبدالجليل كريم الإعدادية بعزبة فرحات بها عجز شديد أيضا ، مع العلم بأننا تقدمنا بمذكرة تفصيلية وشكوى إلى مدير إدارة اطسا التعليمية قبل بداية العام الدراسي .





وأوضح أنه لم يفعل شيئا ولم يكلف نفسه بزيارة للمدرسة حتى يقف على أصل المشكلة ويقوم بعلاجها.

ويضيف سيد جمعه من مركز أطسا: بأن بعض أعضاء مجلس الأمناء قاموا بتوظيف معلمين بالمشاركة المجتمعية ومن مالهم الخاص للتدريس داخل المدرسة لسد العجز ، لكن نفذ رصيد أعضاء مجلس الأمناء ولم يستطيعوا الصرف على أجور المعلمين .

ويطالب عادل صالح من قرية الحجر بتدخل وزير التعليم ومحافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لإنقاذ تلاميذ المدرسة من هذا الاهمال و التهميش .