فصول مدرسة فرحات بالفيوم 90 طالبا والباقي في الحوش

مدرسة فرحات الابتدائية التى تقع بعزبة فرحات التابعة للوحدة المحلية لقرية الحجر بمركز أطسا بالفيوم ، وهى من القرى النائية ، تعانى من عجز شديد فى المعلمين ، بالإضافة الى ارتفاع كثافة الفصول الى 80 و90 تلميذ.
يقول عضو مجلس
أمناء مدرسة فرحات ، بأن هناك عجز شديد يصل لأكثر من 60 % من المدرسين داخل المدرسة
وعجز أكثر من 8 مدرسين ، وللأسف أكثر من نصف تلاميذ المدرسة يجلسون في فناء المدرسة ..والنص الاخر تلاميذ مكدسة فوق
بعضها البعض .
ويضيف محمد أحمد من أهالى عزبة فرحات بأن مدرسة عبدالجليل كريم الإعدادية بعزبة فرحات بها عجز شديد أيضا ، مع العلم بأننا تقدمنا بمذكرة تفصيلية وشكوى إلى مدير إدارة اطسا التعليمية قبل بداية العام الدراسي .
وأوضح أنه لم يفعل شيئا ولم يكلف نفسه بزيارة للمدرسة حتى يقف على أصل المشكلة ويقوم بعلاجها.
ويضيف سيد جمعه
من مركز أطسا: بأن بعض أعضاء مجلس الأمناء
قاموا بتوظيف معلمين بالمشاركة المجتمعية ومن مالهم الخاص للتدريس داخل
المدرسة لسد العجز ، لكن نفذ رصيد أعضاء مجلس الأمناء ولم يستطيعوا الصرف على أجور
المعلمين .
ويطالب عادل صالح من قرية الحجر بتدخل وزير التعليم ومحافظ الفيوم ووكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم لإنقاذ تلاميذ المدرسة من هذا الاهمال و التهميش .