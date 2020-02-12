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توك شو

إقبال كثيف من الناخبين على التصويت في الانتخابات التكميلية قبل إغلاق اللجان.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:05 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نورهان رأفت

قال شمس العربي مراسل "صدى البلد"، من أمام مدرسة جزيرة الدهب، إن محافظة الجيزة مازالت تستأنف الانتخابات التكميلية علي مقعد الدائرة الأولى بالجيزة.


وأضاف مراسل "صدى البلد"، أنه كان هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين، على التصويت فى الانتخابات التكميلية.


وتابع أن المواطنين يثمنون الدور الذي تقوم به قوات الأمن منذ اللحظات الأولى لبدء الانتخابات، بتوجيهات من القيادات الأمنية.


وأكمل أنه لاحظ بعض اللفتات الإنسانية في اللجان بتوجيه من مديريات أمن الجيزة، مؤكدًا أن هناك إجراءات أمنية باستمرار لتأمين محيط اللجان.

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