كوكا يسجل ويقود أولمبياكوس لنصف نهائي كأس اليونان





افتتح النيجيري دانيل أديجو التسجيل للاميا في الدقيقة 44 ، قبل أن يعادل كوكا النتيجة لأولمبياكوس في الدقيقة 60 ، ليطرد الحكم بعدها، رومانيك لاعب لاميا في الدقيقة 61.





النققص العددي استغله لاعبو أولمبياكوس، حيث استطاع بابا سيسيه تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 72 ، قبل أن يعود ليوقع على الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 77، قبل أن يقلص فاليلبا الفارق للاميا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90 من ضربة جزاء، لكنه لم يمنع رفاق كوكا من الصعود لدور نصف النهائي.





واستبدل المدرب كوكا في الدقيقة 78 باللاعب التركي إيمري مور.





يذكر أن كوكا قد انتقل لنادي أولمبياكوس في يناير الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا التركي على سبيل الإعارة.

قاد أحمد حسن كوكا، المحترف بصفوف نادي أولمبياكوس، فريقه للصعود لدور نصف النهائي، من بطولة كأس اليونان، وذلك بعد إقصائه لفريق لاميا بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات دور ربع النهائي.