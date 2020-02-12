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محافظات

صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:22 م
تطوير مزلقان العياط
تطوير مزلقان العياط
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أحمد زهران
عانى أهالي قرى ومركز العياط بمحافظة الجيزة، لسنوات طويلة بسبب مزلقان العياط، أو كما يطلق عليه مزلقان الموت، بسبب كثرة حوادث القطارات، ومصرع الكثير من المواطنين .

حيث شكّل المزلقان عقبة في وجه الأهالي، بسبب كثرة الحوادث، واحتلال الباعة الجائلين للمزلقان، مما شكل عبئاً إضافياً للأهالي بسبب ما وجدوه من عائق أثناء عبور المزلقان أو قضاء احتياجاتهم اليومية، ليس ذلك فحسب ولكن أصحاب التكاتك اتخذوا موقفا عاما لهم مما شكل عبئا إضافيا على كاهل الأهالي.

ويعتبر المزلقان المعبر الشرعي الوحيد الرابط بين غرب وشرق العياط، وهو القلب النابض للأهالي، ولكن هذه العشوائية الموجودة على المزلقان انتهت بلا رجعة، حيث تم تطوير المزلقان، من خلال توفير مكان آمن للباعة ونقلهم إليه، ونقل موقف السيارات إلى مكان آخر، ورصف المزلقان .

فيما قام مجلس مدينة العياط بقيادة محمود شنب، رئيس مجلس ومدينة العياط، بإزالة التعديات على المزلقان، ورصفه وتجميله بالأشجار في لوحة فنية متكاملة الأركان .

كما وفّر مجلس المدينة شوك حديدية، تم زرعها على جانبي المزلقان، لمنع السيارات والتوتوك من العبور عكس الاتجاه، الأمر الذي لقى استحسان أهالي قرى ومدينة العياط .

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صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
صيانة وتطوير.. القضاء على العشوائية بمزلقان العياط في الجيزة.. صور
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