بـ فساتين لافتة وجذابة.. نجمات تألقن في حفل BVLGARI.. من الأحلى؟

شاركت مجموعة من نجمات الوطن العربي، متابعيهم عبر صفحتهن الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، بصورهن أثناء مشاركتهن بحفل دار الأزياء العالمية BVLGARI الذى أُقيم مساء أمس، الأربعاء، فى أبو ظبى.





ومن أبرز النجمات اللاتى تألقن فى حفل دار الأزياء العالمية BVLGARI، هن الفنانة التونسية درة التى اعتمدت على فستان جذاب وراقٍ باللون الأزرق، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق.





واعتمدت الفنانة صبا مبارك على جمبسوت باللون الزيتى، واتسم بأنه جمع بين البساطة والأناقة، وتألقت الفنانة أسيل على فستان مخملى باللون الأزرق، بينما اختارت نادين نجيم فستانًا لامعًا متناسقًا مع قوامها.





وارتدت الفنانة الشابة تارا عماد، فستانًا أسود طويلا زُين من الأسفل بالريش، واعتمدت هذه النجمات على إكمال إطلالاتهن بمجموعة من المجوهرات الفخمة والقيمة.



